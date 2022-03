Thêm hàng loạt mẫu ôtô giảm giá mạnh trong tháng 3

Bên cạnh loạt sedan và crossover của Mazda, Honda, Nissan, nhiều hãng cũng áp dụng chương trình khuyến mại, giảm giá mạnh cho các dòng xe trong tháng 3, gồm Hyundai, Suzuki, Subaru và Volkswagen.

Mức giảm phổ biến dao động từ hơn 50 đến 200 triệu đồng. Những mẫu xe giảm giá mạnh nhất gồm Hyundai Grand i10, Elantra, Subaru Forester, Volkswagen Tiguan, Passat...

Nhiều mẫu xe Hyundai giảm giá mạnh

Trong tháng 3, nhiều mẫu ôtô Hyundai được giảm giá, tặng kèm phụ kiện tại đại lý, gồm Grand i10, Elantra, Kona.

Theo báo giá từ nhân viên kinh doanh một đại lý Hyundai trên địa bàn Hà Nội, mẫu sedan hạng C Elantra đang có mức giảm cao nhất. Cụ thể, phiên bản Elantra 1.6 MT giảm 58 triệu đồng còn 522 triệu đồng. Đây là các xe sản xuất năm 2021.

Hyundai Elantra. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Mẫu Elantra 1.6 AT được giảm 40 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản Elantra 2.0 AT sản xuất năm 2021 giảm 54 triệu đồng. Bản Elantra Sport cao nhất được báo giá 730 triệu đồng, giảm 39 triệu đồng so với giá đề xuất cho các xe có số VIN năm 2022.

Ngoài ra, khách mua xe được tặng kèm bộ phụ kiện gồm phim cách nhiệt, vô-lăng da, thảm trải sàn, nước hoa...

Các phiên bản số sàn của Hyundai Grand i10 sedan, gồm 1.2 MT Tiêu chuẩn và 1.2 MT giảm tương ứng 52 và 55 triệu đồng. Mẫu Grand i10 sedan 1.2 AT giảm khoảng 30 triệu đồng. Khuyến mại áp dụng cho lô xe sản xuất năm 2021.

Hyundai Grand i10 sedan. Ảnh: TC Motor.

Bên cạnh đó, các phiên bản Accent số sàn và tất cả phiên bản Kona đều đang được giảm khoảng 20-50 triệu đồng tùy đại lý.

Xe Volkswagen giảm 35-200 triệu đồng

Volkswagen khuyến mại dưới hình thức hỗ trợ phí trước bạ, tặng kèm phụ kiện cho các dòng xe Polo, Tiguan và Passat trong tháng 3.

Phiên bản Volkswagen Tiguan Allspace Elegance được hỗ trợ 100% phí trước bạ tương ứng khoảng 170 triệu đồng. Trong đó, 120 triệu đồng trừ trực tiếp vào giá bán, đi kèm bộ phụ kiện trị giá 50 triệu đồng không quy đổi ra tiền mặt.

Volkswagen Tiguan. Ảnh: Tuấn Khanh.

Bản Tiguan Allspace Luxury S cao cấp nhất được hỗ trợ một phần phí trước bạ tương đương mức giảm 65 triệu đồng.

Ngoài ra, biến thể hatchback của mẫu xe hạng B Volkswagen Polo cũng được hỗ trợ phí trước bạ tương đương 35 triệu đồng.

Mẫu sedan hạng D Volkswagen Passat giảm giá mạnh nhất. Phiên bản Blue Motion High cao nhất của dòng xe này có giá 1,48 tỷ đồng , được hỗ trợ 100% phí trước bạ tương đương mức giảm 200 triệu đồng.

Subaru Forester giảm 184-199 triệu đồng

Tháng 3, các phiên bản Subaru Forester được giảm trực tiếp 184-199 triệu đồng vào giá bán dưới hình thức ưu đãi phí trước bạ, đi kèm bộ quà tặng.

Ảnh: Toàn Thiện.

Trong đó, phiên bản Forester i-L giảm 199 triệu đồng, giá mới còn 929 triệu đồng. Khách mua xe được tặng màn hình giải trí.

Phiên bản Forester i-S EyeSight cao nhất được giảm 184 triệu đồng còn 1,104 tỷ đồng đi kèm quà tặng gồm màn hình giải trí, gương gập tự động, khóa cửa tự động tích hợp cảnh báo thông minh và gói bảo dưỡng một năm.

Suzuki giảm giá Ertiga, XL7

Suzuki áp dụng khuyến mại cho hai dòng MPV Ertiga và XL7 trong tháng 3, gồm hỗ trợ phí trước bạ và tặng gói bảo hiểm vật chất.

Cụ thể, tất cả phiên bản Suzuki Ertiga được giảm 50-56 triệu đồng, tương đương 100% lệ phí trước bạ. Trong đó, mẫu Ertiga 5MT giảm 50 triệu đồng còn 445 triệu đồng. Phiên bản Ertiga Sport giảm 56 triệu đồng còn 504 triệu đồng. Đây là các xe có năm sản xuất 2021.

Ảnh: Vĩnh Phúc.

Mẫu Suzuki XL7 có số VIN 2021 được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 49,5 triệu đồng, giá mới còn 540 triệu đồng, tặng kèm 2 năm bảo hiểm vật chất (một năm với xe sản xuất năm 2022).

Ngoài ra, mẫu xe hạng B Swift 2021 cũng đang được Suzuki khuyến mại, tuy nhiên chỉ gồm 2 năm bảo hiểm vật chất trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Tất cả dòng xe Mitsubishi được khuyến mại

Mitsubishi áp dụng khuyến mại, giảm giá cho tất cả dòng xe trong tháng 3, gồm hỗ trợ phí trước bạ, quà tặng phụ kiện, phiếu nhiên liệu, bảo hiểm vật chất...

Mẫu sedan cỡ nhỏ Attrage giảm 19-24 triệu đồng, tương đương 50% phí trước bạ. Tùy phiên bản mà khách được tặng kèm phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu đồng và bộ phụ kiện khoảng 7 triệu đồng.

Ảnh: Toàn Thiện.

Tương tự, Xpander MT, AT và Xpander Cross cũng được hỗ trợ 50% phí trước bạ, khoảng 28-33 triệu đồng, tặng kèm phiếu nhiên liệu 12 triệu đồng. Khách mua phiên bản cao nhất của Xpander và Xpander Cross chỉ được tặng phiếu nhiên liệu 20 triệu đồng.

Mitsubishi Outlander 2022 mới ra mắt không được giảm giá mà chỉ có quà tặng gồm màn hình Android 9 inch, bảo hiểm vật chất và camera 360 độ, áp dụng cho cả hai phiên bản.

Ảnh: Hoàng Tuấn.

Mẫu SUV Pajero Sport được hỗ trợ 50% phí trước bạ (56-68 triệu đồng) cho 2 biến thể dùng động cơ diesel. Trong khi đó, duy nhất phiên bản bán tải Triton 4x2 AT MIVEC được hãng khuyến mại với quà tặng gồm nắp thùng, camera lùi hoặc bảo hiểm vật chất, camera lùi.