Thêm cảnh sát tự sát sau vụ bạo loạn ở Điện Capitol

Jeffrey Smith là cảnh sát thứ 3 thiệt mạng sau vụ bạo loạn xảy ra ở Điện Capitol. Trước đó, Howard Liebengood - một cảnh sát thuộc lực lượng bảo vệ Điện Capitol, cũng chết do tự sát sau khi làm nhiệm vụ hôm 6/1. Còn Brian Sicknick qua đời tại bệnh viện sau khi bị một người trong nhóm bạo loạn đập bình chữa cháy vào đầu.

Kông Anh

