Thềm băng 1.200 km2 ở Nam Cực bất ngờ đổ sụp

(VTC News) -

Tờ The Guardian dẫn lời các nhà khoa học thuộc Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, thềm băng có kích thước 1.200 km2 đột nhiên sụp đổ ở Nam Cực vừa qua là một hiện bất thường. Nhiệt độ trung bình trong khu vực cũng tăng cao trong vài tuần gần đây.

Cũng theo NASA, thềm băng trên tên Conger, nó sụp đổ và tách ra khỏi nhánh sông băng chính vào khoảng ngày 15/3.

Ảnh vệ tinh cho thấy thềm băng Conger đã bị tách ra khỏi tảng băng trôi C-38 và sụp đổ sau đó. (Ảnh: USNIC)

Trước đó các nhà khoa học NASA cũng ghi nhận nhiệt độ tăng cao một cách bất thường phía đông nam Cực. Trạm quan trắc Concordia báo cáo nền nhiệt trong khu vực ngày 18/3 chỉ ở mức -11,8 độ C, ấm hơn 40 độ C so với nhiệt độ trung bình theo mùa. Các nhà khoa học cho rằng nhiệt độ này là kết quả của hiện tượng “sông khí quyển”, dòng khí ấm khổng lồ cuộn quanh khu vực gây ra.

Các nhà khoa học NASA cho biết rất khó để xác định xem nhiệt độ cao ở Nam Cực có dẫn đến sự sụp đổ thêm của các thềm băng hay không.

Thềm băng là phần mở rộng của các tảng băng trôi trên đại dương. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn dòng chảy của băng trên lục địa ra biển. Nếu không có chúng, băng trong đất liền sẽ chảy nhanh hơn tràn ra đại dương khiến mực nước biển dâng cao.

Tiến sĩ Catherine Colello Walker, nhà khoa học nghiên cứu về Trái Đất tại NASA và Viện Hải dương học Woods Hole nói, dù Conger tương đối nhỏ nhưng sự sụp đổ của thềm băng này là một trong những sự kiện nghiêm trọng ở Nam Cực kể từ năm 2000, sau khi thềm băng Larsen B tan chảy.

“Nhiều khả năng nó sẽ không tạo ra tác động lớn, nhưng đây là dấu hiệu cho thấy những kịch bản xấu có thể xảy ra trong tương lai”, ông Walker cho biết thêm.

Thềm băng Conger đã bị thu hẹp từ giữa những năm 2000. Đến ngày 4/3, thềm băng này đã mất hơn một nửa diện tích bề mặt so với các lần đo vào tháng 1/2022.

Chuyên gia băng học Peter Neff thuộc Đại học Minnesota cho rằng việc một thềm băng nhỏ đột nhiên sụp đổ ở đông Nam Cực là sự kiện làm nhiều nhà khoa học bất ngờ.

Dữ liệu từ vệ tinh Sentinel-1 của cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu (ESA) cho thấy thềm băng Conger bắt đầu tách khỏi Nam Cực từ ngày 5/3 đến ngày 7/3.