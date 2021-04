Thêm 6 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh

(VTC News) -

BN2825 ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 37 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. Ngày 08/4/2021, bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Quốc tế Đà Nẵng trên chuyến bay VJ8679 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 22/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

BN2826 ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Bệnh nhân nam, 50 tuổi, quốc tịch Philippnes, là thuyền viên trên tàu di chuyển từ Trung Quốc đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 18/4/2021. Kết quả xét nghiệm ngày 22/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền.

BN2827 ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: Bệnh nhân nam, 37 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia. Bệnh nhân từ Ấn độ quá cảnh Dubai, Hàn Quốc, sau đó nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay OZ773. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

BN2828 ghi nhận tại tỉnh An Giang: Bệnh nhân nam, 23 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An giang. Ngày 20/04/2021 bệnh nhân trên từ nước ngoài nhập cảnh tại Cửa khẩu Long Bình và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 22/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

BN2829 ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả xét nghiệm ngày 22/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

BN2830 ghi nhận tại TP.HCM: Bệnh nhân nữ, 27 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Kết quả xét nghiệm ngày 22/4/2021 dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Tổng số ca cách ly tính đến 18h ngày 23/4.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam chữa khỏi cho 2.490 ca bệnh.

Trong số những trường hợp mắc bệnh đang điều trị tại nước ta, 12 người có kết quả âm tính lần 1. Ngoài ra, 11 người âm tính lần 2 và 17 bệnh nhân âm tính lần 3 với SARS-CoV-2. Số ca tử vong vì COVID-19 ở nước ta đến nay là 35, gồm 31 người tại Đà Nẵng, 3 người ở Quảng Nam và 1 người ở Quảng Trị.

Theo Bộ Y tế, trong ngày 22/4, Việt Nam có thêm 20.203 người được tiêm chủng vaccine COVID-19. Như vậy, hiện tại nước ta tiêm vaccine COVID-19 cho tổng cộng 128.610 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch.