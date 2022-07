Thêm 56.572 người tham gia BHXH sau 2 ngày triển khai Lễ ra quân nhân ngày BHYT

(VTC News) -

Mới đây, BHXH Việt Nam triển khai Lễ ra quân truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nhân ngày BHYT (01/7/2022) với chủ đề “Bảo hiểm y tế - vì sức khỏe, hạnh phúc mọi gia đình”.

Lễ ra quân tại tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, trong 2 ngày, các tỉnh tổ chức khoảng 6.250 đội nhóm truyền thông, tư vấn trực tiếp đến các khu chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất… kết hợp phát hàng nghìn ấn phẩm truyền thông (tờ gấp “Những điều cần biết về bảo hiểm xã hội tự nguyện”, “Lợi ích tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, BHYT”, “Những điều cần biết về bảo hiểm y tế hộ gia đình”) đến người dân, qua đó, tiếp cận, truyền thông, vận động trực tiếp khoảng 151.213 người.

Sau ngày triển khai, có thêm 56.572 người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, trong đó số người tham gia BHXH tự nguyện là 15.427 người, số người tham gia BHYT hộ gia đình là 41.145 người.

Hơn 56 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT trong Lễ ra quân (Ảnh BHXH Hưng Yên).

Lễ ra quân phát huy vai trò của cơ quan BHXH, Bưu điện và hệ thống tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT các cấp trong việc kết hợp đa dạng các hình thức truyền thông: truyền thông lưu động; tư vấn trực tiếp tại các chợ trung tâm, khu dân cư, các hộ gia đình…; tổ chức các Hội nghị tư vấn chính sách trực tiếp tại địa bàn đông dân cư;…

Quá trình diễn ra sự kiện đảm bảo an toàn về người và phương tiện trên các tuyến đường diễu hành, thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch COVID-19. Đây là minh chứng rõ nét, cho thấy hiệu quả thực chất của hình thức truyền thông này, góp phần tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của chính sách BHXH, BHYT, tạo niềm tin sâu rộng trong nhân dân vào chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.