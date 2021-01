Thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại quận Nam Từ Liêm

Tối muộn 30/1/2021, Đoàn công tác của TP Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng dẫn đầu đã có cuộc họp khẩn với UBND quận Nam Từ Liêm liên quan đến các ca nhiễm Covid-19 mới trên địa bàn quận. Cuộc họp kết thúc lúc hơn 0h ngày 31/1/2021 đã thống nhất về việc thành lập khu cách ly tập trung tạm thời.

Cuộc họp khẩn do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng dẫn đầu với UBND quận Nam Từ Liêm đã thống nhất thành lập khu cách ly tập trung tạm thời.

Tất cả các ca bệnh mới đều là người cùng nhà với bệnh nhân N.Q.M (địa chỉ tại số 479 đường Phúc Diễn, tổ 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm).Quận đã rà soát 80 trường hợp F1 là học sinh, giáo viên và phụ huynh Trường Tiểu học Xuân Phương liên quan đến ca bệnh là học sinh lớp 3 của trường và là con của bệnh nhân N.Q.M. 80 trường hợp này đã được cách ly tập trung.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh Trường Tiểu học Xuân Phương và Trường Mầm non Cầu Diễn- nơi 2 con bệnh nhân đang học, UBND quận đã quyết định cho học sinh nghỉ học, kiểm soát dịch tễ tại nhà.Kết quả xét nghiệm đến nay cho thấy, gia đình bệnh nhân N.Q.M có 7 người, trong đó 6 người dương tính với Covid-19 và 1 người âm tính đang học tại Trường Mầm non Cầu Diễn.

Ngay sau cuộc họp, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Nam Từ Liêm do Chủ tịch UBND quận dẫn đầu đã tiếp tục xuống các địa bàn, trong đó có 2 trường học của các bênh nhân, để triển khai các giải pháp cấp bách kiểm soát và hạn chế lây lan dịch bệnh cũng như ổn định tâm lý của nhân dân.

Đây là cuộc họp khẩn thứ 2 của quận Nam Từ Liêm liên quan đến đến ca dương tính tại phường Xuân Phương, sau cuộc họp vào sáng 30/1.

Được biết, gia đình bệnh nhân N.Q.M có 7 người gồm 2 bố mẹ già, 2 con, vợ và em vợ. Đây là trường hợp rất phức tạp, lịch trình đi lại của bệnh nhân dày đặc, có 2 con nhỏ, 1 cháu đang học tại trường Tiểu học Xuân Phương và 1 cháu học tại trường Mầm non Cẫu Diễn.

“Quận đã chủ động, kiểm soát và truy vết trên địa bàn 10 phường, ổn định tình hình, tâm lý của nhân dân, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị về phòng chống dịch của Thủ tướng, Thành phố và của quận. Chúng tôi đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để kiểm soát tốt nhất tình hình dịch bệnh”- Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường nhấn mạnh.