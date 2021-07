Thêm 4 bệnh nhân COVID-19 qua đời

(VTC News) -

Trường hợp tử vong số 87 là bệnh nhân 18265, nam, 68 tuổi, địa chỉ tại quận 11, TP.HCM. Bệnh nhân có tiền sử bệnh đái tháo đường type 2, bệnh tim thiếu máu cục bộ, lao phổi kháng thuốc đang điều trị tháng thứ 3, giãn tĩnh mạch 2 chi dưới.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM. Bệnh nhân tử vong ngày 29/6, với chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2 trên bệnh nhân lao kháng thuốc đang điều trị tháng thứ 3, tim thiếu máu cục bộ, đái tháo đường type 2, giãn tĩnh mạch hai chi dưới, suy dinh dưỡng.

Trường hợp tử vong số 88 là bệnh nhân 16340, nữ, 81 tuổi, địa chỉ Sa Đéc, Đồng Tháp. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, hội chứng cushing, đái tháo đường. Bệnh nhân được điều trị bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Đồng Tháp. Khi vào viện, bệnh nhân được chẩn đoán suy tuyến thượng thận cấp, trào ngược dạ dày thực quản, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, hội chứng cushing do thuốc.

Bệnh nhân tử vong ngày 2/7. Nguyên nhân do viêm phổi do SARS-CoV-2 nặng biến chứng suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, suy thượng thận cấp.

Trường hợp tử vong số 89 là bệnh nhân 17100, nữ, 73 tuổi, địa chỉ tại Châu Thành, Long An. Bệnh nhân có tiền sử suy tim, tăng huyết áp, Lupus ban đỏ, thoái hoá khớp gối, loét cùng cụt, cushing do thuốc.

Ngày 13/6 bệnh khởi phát đau nhức 2 khớp gối được con đưa đi khám, nhập viện Bệnh viện Y học Cổ truyền Long An, có test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 âm tính. Ngày 21/6 chuyển Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, xét nghiệm test nhanh âm tính chuyển khoa Nội Tiêu hóa - Huyết học - Nội tiết điều trị. Bệnh nhân vào viện với chẩn đoán nhiễm trùng vết loét vùng cùng cụt, thoái hoá đa khớp, thiếu máu mãn.

Ngày 29/6, bệnh nhân xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính. Bệnh nhân tử vong vào 23h ngày 30/6. Nguyên nhân, viêm phổi do COVID-19 biến chứng suy hô hấp tiến triển, suy tim, tăng huyết áp trên bệnh nhân lupus ban đỏ, thoái hoá khớp gối, loét cùng cụt, hội chứng cushing do thuốc.

Trường hợp tử vong số 90 là bệnh nhân 19602, nữ 88 tuổi, địa chỉ tại Tam Nông, Đồng Tháp. Bệnh nhân có tiền sử bệnh tim thiếu máu cục bộ, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, lao phổi cũ, di chứng đột quỵ.

Ngày 16/6 bệnh nhân vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An. Ngày 25/6, bệnh nhân đột ngột đau khắp bụng, phản ứng thành bụng, có kết quả cận lâm sàng chẩn đoán thủng tạng rỗng, chuyển khoa ngoại phẫu thuật. Chẩn đoán sau phẫu thuật do thủng hồi tràng.

Bệnh nhân tử vong 8h40 ngày 4/7 do thủng ruột non, viêm phổi do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh tim thiếu máu cục bộ, lao phổi cũ, di chứng đột quỵ.