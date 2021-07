Thêm 328 ca COVID-19, TP.HCM và Đồng Tháp nhiều nhất

(VTC News) -

Trong 328 ca COVID-19 (BN19934-20261) ghi nhận trong nước thì TP.HCM (175), Đồng Tháp (100), Phú Yên (23), Hưng Yên (9), Khánh Hòa (8) , An Giang (6), Long An (2), Bắc Ninh (2), Lạng Sơn (1), Đồng Nai (1), Sóc Trăng (1).

BN19934 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: Nữ, 30 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; liên quan đến Khu công nghiệp Quang Châu, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 4/7 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng.

Thống kê của Bộ Y tế.

BN19935-BN19940 ghi nhận tại tỉnh An Giang: 5 ca là các trường hợp F1; 1 ca tiền sử đi về từ Tiền Giang và TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 4/7 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

BN19941-BN19942 ghi nhận tại tỉnh Long An: là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

BN19943, BN19956-BN20053, BN20261 ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: 68 ca là các trường hợp trong khu vực đã được phong tỏa; 32 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

BN19944, BN19946-BN19952, BN19955, BN20229, BN20231, BN20237-BN20238, BN20243, BN20247, BN20252-BN20259 ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

BN19945 ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: Nam, 34 tuổi, địa chỉ tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; liên quan đến chợ Bình Điền, TP.HCM, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 3/7 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

BN19953-BN19954 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 1 ca là F1 của BN16281 đã được cách ly; 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 4/7 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

BN20054-BN20228 ghi nhận tại TP.HCM: 121 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 54 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

BN20230, BN20232-BN20236, BN20239-BN20240 ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: là các trường hợp liên quan đến BN17725 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 3/7 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa.

BN20241-BN20242, BN20244-BN20246, BN20248-BN20251 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 4/7 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

BN20260 ghi nhận tại tỉnh Sóc Trăng: Nam, 36 tuổi, địa chỉ tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng; liên quan đến chợ Bình Điền, TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 4/7 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam chữa khỏi cho 7.819 ca bệnh. Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 là 86 người.

Trong số những trường hợp mắc bệnh đang điều trị, 313 người có kết quả âm tính lần 1, 132 người âm tính lần 2 và 74 bệnh nhân âm tính lần 3 với SARS-CoV-2.

Trong ngày 4/7, Việt Nam có thêm 24.325 người được tiêm chủng vaccine COVID-19. Tính tới 16h cùng ngày, nước ta đã tiêm 3.890.855 liều vaccine COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 223.336 người.