Thêm 300 người biểu tình bị an ninh Myanmar bắt giữ

(VTC News) -

The Irrawaddy đưa tin, lực lượng an ninh Myanmar đã sử dụng hơi cay, đạn cao su và đạn thật để giải tán hàng nghìn người biểu tình gần công viên Kantharyar, ở thị trấn Bắc Oakkalapa, thành phố Yangon. Khoảng 300 người biểu tình đã bị bắt giữ sau khi chạy vào công viên này. Cuộc truy đuổi của lực lượng an ninh khiến ít nhất 10 người bị thương.

Một nhóm từ thiện cho The Irrawaddy biết, họ đã điều trị cho 3 người biểu tình bị thương trong cuộc truy đuổi của lực lượng an ninh, đồng thời chuyển một người bị thương nặng đến bệnh viện để phẫu thuật.

Biểu tình phản đối đảo chính lan rộng ở Myanmar. (Ảnh: Anadolu Agency)

Trước đó, lực lượng an ninh Myanmar đột kích vào một khu nhà dành cho công nhân đường sắt ở thị trấn Mingalar Taung Nyunt, thành phố Yangon. Khoảng 800 nhân viên doanh nghiệp quốc doanh Myanmar Railways đã bị lực lượng an ninh đuổi ra khỏi nhà vì đã tham gia phong trào “Bất tuân dân sự” (CDM) trên toàn quốc để phản đối chính quyền quân sự.

Một trong những nhân viên của Myanmar Railways cho The Irrawaddy hay, chỉ những nhân viên không thuộc phong trào CDM mới được phép ở trong các khu nhà này. Cảnh sát chống bạo động và binh lính vẫn được triển khai, duy trì hiện diện trong khu vực.

Phong trào “Bất tuân dân sự” trên toàn quốc được khởi xướng bởi hàng trăm bác sĩ và y tá từ các bệnh viện ở Yangon và Mandalay. Phong trào này được tiếp thêm động lực sau khi hàng chục nghìn nhân viên chính phủ tham gia.

Chính quyền quân sự Myanmar đang tăng cường trấn áp các cuộc biểu tình phản đối đảo chính, cũng như những người tham gia phong trào “Bất tuân dân sự”. Đến nay, hơn 60 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình ở Myanmar.

Hôm 10/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhất trí phản đối cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar, đồng thời lên án việc sử dụng bạo lực với những người biểu tình ôn hòa. Tuyên bố này do Anh soạn thảo, kêu gọi Myanmar lập tức trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi, Tổng thống Win Myint cùng các quan chức khác, đồng thời ủng hộ nền dân chủ ở Myanmar.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ hy vọng tuyên bố sẽ khiến quân đội Myanmar nhận ra rằng: “Việc thả tất cả tù nhân là điều hoàn toàn cần thiết, cũng như việc tôn trọng kết quả bầu cử và tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi dân chủ”.