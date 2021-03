Thêm 3 bệnh nhân ở TP.HCM nguy kịch nghi do ăn pate chay

(VTC News) -

Ba bệnh nhân ở Bình Dương có bệnh cảnh như suy hô hấp nặng, hôn mê, liệt tứ chi,... do cùng ăn bún riêu chay, trong nguyên liệu có pate chay.

Ảnh minh họa.

Trước đó, bệnh nhân nữ 53 tuổi (đang hồi sức tích cực tại BV Nhân Dân 115) và bé gái 16 tuổi (đang hồi sức tích cực tại BV Nhi Đồng 2) có biểu hiện như trên do ăn bún riêu có pate chay. Họ cùng nhóm với 3 người này.

Theo thông tin từ chồng và con trai của bệnh nhân nữ 53 tuổi, trưa thứ bảy (20/3), gia đình có nấu bún riêu chay tại miếu (cách nhà khoảng 2 km, nhà ở số 245/1B An Thạnh, thị trấn An Thạnh, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho nhiều người cùng ăn, trong nguyên liệu thấy có 1 hộp pate chay bị phồng lên.

Hiện bệnh nhân nữ 53 tuổi và bé gái 16 tuổi có biểu hiện cải thiện rõ rệt sau khi truyền huyết thanh kháng độc tố do các bác sĩ của BV Bạch Mai mang vào vào tối 25/3.

Hiện BV Nhân Dân 115 và BV Nhi Đồng 2 tiếp tục hồi sức và theo dõi sát tình trạng của các bệnh nhân.