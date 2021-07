Thêm 2 bệnh nhân COVID-19 qua đời

(VTC News) -

Bệnh nhân mã số BN2983, nữ, 65 tuổi, người nhập cảnh tại An Giang. Bệnh nhân được xác định mắc COVID-19 ngày 5/5, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực An Giang chẩn đoán viêm phổi do mắc COVID-19 trên nền tăng huyết áp, tiểu đường type 2.

Ngày 13/5, bệnh nhân được chuyển Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM chẩn đoán vào viện viêm phổi nặng biến chứng suy hô hấp tiến triển do nhiễm SARS-CoV-2, tràn khí màng phổi phải đang đặt dẫn lưu ngày thứ 4 trên nền tăng huyết áp, tiểu đường type 2.

Bệnh nhân tử vong lúc 22h ngày 1/7 chẩn đoán viêm phổi nặng biến chứng suy hô hấp tiến triển do nhiễm SARS-CoV-2, sốc nhiễm trùng, xuất huyết não trên nền tăng huyết áp, tiểu đường (COVID-19 đã điều trị, có kết quả xét nghiệm PCR âm tính 4 lần).

Bệnh nhân thứ 2 mang mã số BN17165, nữ 77 tuổi, địa chỉ quận Bình Tân, TP.HCM. Bệnh nhân tiền sử tăng huyết áp, tiểu đường type 2, gãy cổ xương đùi cũ đã phẫu thuật.

Bệnh nhân xác định mắc COVID-19 ngày 27/6 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Bệnh nhân tử vong lúc 12h30 ngày 10/7 chẩn đoán sốc nhiễm trùng, viêm phổi nặng ARDS do nhiễm SARS-CoV-2 trên nền tăng huyết áp, tiểu đường type 2, gãy cổ xương đùi cũ.

Như vậy, hiện tại Việt Nam ghi nhận 132 người tử vong liên quan COVID-19.