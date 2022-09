Thêm 2.680 ca COVID-19, 107 bệnh nhân thở ô xy

(VTC News) -

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 11.414.359 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.029 ca nhiễm).

Cũng trong hôm nay, 9.027 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là 10.187.787 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 107 ca, trong đó thở ô xy qua mặt nạ: 95 ca; thở ô xy dòng cao HFNC: 5 ca; thở máy xâm lấn: 7 ca.

Từ 17h30 ngày 31/8 đến 17h30 ngày 1/9 nước ta không ghi nhận thêm ca tử vong nào do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.117 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Trong ngày 31/8, 417.215 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine được tiêm là 257.063.479. Trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 219.024.904; số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 22.469.078 liều; số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 15.569.497.