Thêm 175 bệnh nhân COVID-19

(VTC News) -

Trong 175 ca COVID-19 (BN17728-BN17902) thì 170 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (151), Phú Yên (10), Hưng Yên (3), Long An (2), Trà Vinh (1), Hải Phòng (1), Bắc Giang (1), Bắc Ninh (1); 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thanh Hóa (3), Long An (1), Kiên Giang (1).

170 ca ghi nhận trong nước

BN17728, BN17732-BN17733, BN17735-BN17739, BN17746-BN17747 ghi nhận tại tỉnh Phú Yên là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 30/6 và 1/7 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

BN17730-BN17731 ghi nhận tại tỉnh Long An là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 30/6 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2, tỉnh Long An.

Thống kê của Bộ Y tế.

BN17734 ghi nhận tại tỉnh Trà Vinh: Nữ, 30 tuổi, địa chỉ tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh; tiền sử đi về từ Bình Dương, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 1/7 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1, tỉnh Trà Vinh.

BN17743-BN17745 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 1/7 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

BN17748 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: Nữ, 57 tuổi, địa chỉ tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang; trong khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 1/7 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2, tỉnh Bắc Giang.

BN17749 ghi nhận tại TP Hải Phòng: Nữ, 34 tuổi, địa chỉ tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng; là F1 của BN14452, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 1/7 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

BN17750 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Nam, 12 tuổi, địa chỉ tại phường Tiền An, TP Bắc Ninh; là F1 của BN14461, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm lần 5 ngày 1/7 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

BN17751-BN17901 ghi nhận tại TP.HCM: 124 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 27 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

5 ca cách ly khi nhập cảnh

BN17729 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Long An: Nam, 41 tuổi, quốc tịch Đài Loan. Ngày 11/6, bệnh nhân từ Đài Loan nhập cảnh Việt Nam tại Sân bay Tân Sơn Nhất và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Long An. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 1/7 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2, tỉnh Long An.

BN17740-BN17742 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thanh Hóa: Ngày 30/6, các bệnh nhân từ Thái Lan nhập cảnh Việt Nam tại Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN 6802 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thanh Hóa. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 2/7 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hoá.

BN17902 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang: Nam, 21 tuổi, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Ngày 30/6, bệnh nhân nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 1/7 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.