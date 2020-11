Thêm 1 ca COVID-19 nhập cảnh ở Hà Nội

Công an Hà Nội cho biết Trung uý công an Nguyễn Xuân T. (29 tuổi) trong lúc cùng nhóm bạn bàn về khẩu súng mới mua trên mạng xã hội đã vô tình bắn chết người.

Cơ quan công an vừa ra quyết định tước quân tịch đối với Trung úy Nguyễn Xuân Tính là người bắn chết nam sinh viên Đại học Giao thông vận tải.

Công an tỉnh An Giang đã chính thức lên tiếng về đoạn clip tố công an tỉnh này nổ súng làm người dân bị thương đang lan truyền trên mạng xã hội.