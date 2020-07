The Terra - An Hưng: Văn Phú - Invest trao sổ đỏ cho khách hàng mua nhà phố

Điều này góp phần khẳng định uy tín của Văn Phú - Invest trong việc thực hiện những cam kết bảo đảm quyền lợi cho khách hàng.

Ngày 3/7/2020, Chủ đầu tư Văn Phú - Invest đã tiến hành trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở cho khách hàng đã mua shophouse tại dự án The Terra - An Hưng. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở là căn cứ pháp lý chứng minh sở hữu hợp pháp của các cư dân đối với tài sản bất động sản, đồng thời đảm bảo thuận lợi cho khách hàng trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng tài sản. Điều này cũng khiến rất nhiều khách hàng thêm an tâm với pháp lý vững vàng của cả dự án The Terra – An Hưng với đa dạng sản phẩm nhà phố và chung cư cao cấp.

Văn Phú – Invest trao sổ đỏ cho khách hàng sở hữu shophouse The Terra – An Hưng

Hiểu rõ tâm lý khách hàng khi mua sản phẩm bất động sản, ai cũng mong muốn cầm được sổ đỏ trên tay, dù trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong nửa đầu năm 2020, Văn Phú – Invest vẫn nỗ lực để đảm bảo thực hiện đúng những cam kết với khách hàng. Điều đó thể hiện uy tín và chiến lược xây dựng niềm tin cho khách hàng.

Có thể thấy, trong suốt 16 năm hình thành và phát triển, Văn Phú - Invest luôn tận tâm với sứ mệnh “Chuyên tâm tạo giá trị sống". Đó là lý do, trong từng sản phẩm, chủ đầu tư này luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Sau thành công mở màn với Khu đô thị Văn Phú góp phần thay đổi diện mạo phía Tây Hà Nội, Văn Phú - Invest đã có được bước tiến mạnh mẽ, trở thành một doanh nghiệp có thương hiệu trong ngành bất động sản, sở hữu hàng chục dự án có quy mô lớn, có vị trí đẹp, trải dọc từ Bắc vào Nam. Bên cạnh việc đảm bảo tốt công tác pháp lý của dự án, Văn Phú - Invest còn tập trung phát triển tốt nhất các hạng mục hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư, an cư cho khách hàng.

Tuy nằm ở các phân khúc khác nhau nhưng những sản phẩm của Văn Phú - Invest đều sở hữu nhiều ưu điểm đặc trưng, bao gồm vị trí đẹp, thiết kế thông minh, tiện ích hiện đại và pháp lý rõ ràng, tạo nên độ tin cậy cho khách hàng.

Khẳng định pháp lý vững chắc của dự án The Terra - An Hưng và việc bàn giao sổ đỏ đúng hạn, đại diện chủ đầu tư Văn Phú - Invest cho biết: “Việc hoàn tất các thủ tục cấp sổ đỏ cho khách hàng là trách nhiệm của chúng tôi. Điều này giúp nâng cao uy tín cũng như khẳng định năng lực, uy tín của chủ đầu tư, xây dựng niềm tin vững chắc cho khách hàng khi lựa chọn đồng hành với các dự án của Văn Phú - Invest".

Uy tín nâng tầm chất lượng dự án

Dự án The Terra – An Hưng là tổ hợp thương mại, dịch vụ, căn hộ cao cấp và nhà ở thấp tầng nằm trên mặt đường Tố Hữu, phường An Hưng, Hà Đông. Dự án gồm 166 căn shophouse và 3 khối cao tầng với 1.328 căn hộ chung cư cao cấp.

Dự án The Terra – An Hưng có không gian sống xanh an lành

Hiện 166 căn shophouse đã hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng từ quý IV/2019. Shophouse The Terra - An Hưng sở hữu nhiều ưu thế nổi bật do nằm ở trục đường lớn, mặt tiền rộng thoáng, vì thế khả năng khai thác kinh doanh hoặc cho thuê sinh lời cao. Điều này lý giải cho việc các căn shophouse tại The Terra - An Hưng đều nhanh chóng tìm được chủ nhân.

Cùng với giá trị gia tăng của shophouse, sức hút của The Terra - An Hưng còn phải kể đến đó là 3 tòa chung cư cao 45 tầng chất lượng cao. Tại đây, chủ đầu tư gây ấn tượng cho cư dân với giải pháp tiện ích thông minh, cao cấp. Hệ thống tiện ích nội khu tại dự án The Terra – An Hưng được Văn Phú – Invest phát triển phong phú, đa dạng và đồng bộ gồm: 2 hầm tầng và 3 tầng nổi để đỗ xe, vườn cảnh quan xanh mát. Ngoài ra, chuỗi tiện ích liên hoàn tại tầng 4 và tầng 5 với bể bơi bốn mùa, phòng tập Gym - Yoga, phòng game, phòng karaoke, thư viện cộng đồng… là nơi thư giãn lý tưởng cho mọi thành viên trong gia đình.

Phòng tập yoga là một trong những tiện ích cao cấp đặc biệt tại The Terra – An Hưng

Đặc biệt, cầu kính trên tầng 33 của dự án kết nối 3 toà căn hộ, trở thành điểm đến lý tưởng cho cư dân trong và ngoài khu vực để ngắm toàn cảnh phía Tây thành phố từ trên cao, góp phần gia tăng giá trị dự án.

Ngoài việc được thừa hưởng hệ thống giáo dục, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe,… trong bán kính 3km như công viên Thiên văn học, Thiên đường Bảo Sơn, trường Lê Quý Đôn, đại siêu thị Aeon Mall Hà Đông… cư dân còn được tiếp cận với các hệ thống giao thông công cộng hiện đại bậc nhất Thủ đô như tuyến buýt nhanh BRT, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông…

Song song với việc phát triển chuỗi tiện ích đa dạng, sự minh bạch và hoàn chỉnh về pháp lý đã khiến The Terra - An Hưng giữ vững sức hút trên thị trường. Khách hàng có thể an tâm về pháp lý khi mua căn hộ The Terra - An Hưng khi chủ nhân của các căn shophouse đã bắt đầu được nhận sổ đỏ. Hiện khối cao tầng đã xây dựng đến tầng 18 và vẫn đang đảm bảo tiến độ bàn giao tới khách hàng từ quý IV/2021.

Chủ đầu tư hiện áp dụng phương thức thanh toán chỉ từ 10% giá trị căn hộ (đã bao gồm VAT, không bao gồm KPBT) đã có thể ký hợp đồng mua bán. Ngoài ra, nếu chưa có đủ tiềm lực tài chính, khách hàng sẽ được hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 65% giá trị căn hộ, lãi suất ưu đãi 0% cho đến khi nhận bàn giao.