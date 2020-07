The Terra - An Hưng: Không gian sống lý tưởng cho gia đình đa thế hệ

Nỗ lực dung hòa thế hệ thời hiện đại

Khi xã hội ngày càng phát triển, khoảng cách giữa các thế hệ ngày một rõ rệt. Đó cũng là căn nguyên dẫn đến sự khác nhau về quan điểm, cách sống giữa các thế hệ trong một gia đình. Cũng bởi vậy, việc dung hòa giữa mong muốn được chăm sóc bố mẹ nhưng vẫn đảm bảo không gian riêng tư cho mình khiến nhiều gia đình trẻ phải trăn trở.

Căn hộ Dual Key là không gian lý tưởng cho gia đình đa thế hệ

Sau khi kết hôn, sinh con, gia đình anh Nguyễn Quang Minh (Hà Nội) sống chung cả ba thế hệ dưới một mái nhà. Mặc dù hiểu rằng “tam đại đồng đường” là đặc trưng của văn hóa gia đình Việt nhưng xung đột các thế hệ là không tránh khỏi. Không ít lần anh phải đứng ra giảng hòa, dàn xếp những khúc mắc, mâu thuẫn trong gia đình. Những lần như vậy, không khí trong nhà không chỉ căng thẳng mà sinh hoạt cũng trở nên bất tiện vì không gian chật chội, các thành viên không có khoảng trời riêng để bình tâm suy nghĩ.

Anh tâm sự, dù từng nghĩ đến chuyện mua nhà ra ở riêng nhưng lại không đành vì vẫn muốn ở gần để chăm sóc cha mẹ, vốn đã cao tuổi. Ông bà cũng lại rất yêu chiều con, cháu nên không muốn ở xa. Anh Minh đang tìm kiếm một ngôi nhà mới đủ cho ba thế hệ để mỗi người đều có không gian riêng nhưng vẫn không mất đi sự kết nối gia đình.

Gia đình đa thế hệ: Không ở chung nhưng phải ở gần

Trên hành trình tìm kiếm căn hộ cho gia đình mình, anh Minh đã khảo sát khá nhiều dự án và anh lựa chọn căn hộ Dual Key tại The Terra - An Hưng. Theo anh, sau khi xem xét, anh nhận thấy đây là căn hộ đáp ứng tối đa nhu cầu của những gia đình đa thế hệ, đồng thời khắc phục những bất tiện khi cha mẹ sống chung cùng con cháu bằng không gian rộng, phong cách thiết kế tối ưu công năng và đảm bảo sự riêng tư cho từng thành viên.

Căn hộ Dual Key tại The Terra – An Hưng có diện tích 140 m2, gồm một căn studio và một căn hộ 3 phòng ngủ. Hai không gian này được thiết kế cửa và lối đi riêng, tạo thành hai không gian sinh hoạt riêng tư nhưng không hề xa cách. Nhờ đó, không khí gia đình vẫn được duy trì và bồi đắp khi con cái vẫn sống chung, có thể chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ bất cứ khi nào. Sự linh hoạt này khiến căn hộ Dual Key tại The Terra - An Hưng có sức hấp dẫn lớn đối với những gia đình đa thế hệ.

Bố trí không gian hợp lý trong căn Dual Key tại The Terra – An Hưng

The Terra - An Hưng cũng sở hữu nhiều tiện ích phù hợp với mọi lứa tuổi. Trong khi ông bà có thể đi dạo công viên mỗi ngày, tận hưởng không khí trong lành hay giao lưu với mọi người tại phòng sinh hoạt chung thì các cháu cũng có khoảng trời của riêng mình tại khu vui chơi ngoài trời, phòng game hay tại trung tâm thương mại. Thêm vào đó, phòng hát karaoke, khu gym – yoga, vườn nướng BBQ chính là những tiện ích dành riêng cho các gia đình trẻ, những người luôn tìm kiếm trải nghiệm cân bằng giữa cuộc sống, công việc và gia đình.

Đặc biệt, vì nằm cận kề công viên Thiên văn lớn nhất Đông Nam Á nên The Terra - An Hưng được thừa hưởng tầm nhìn thoáng đãng, không khí trong lành mà không phải nơi nào cũng có được. Nói cách khác, tại The Terra - An Hưng mỗi nhu cầu của mọi lứa tuổi đều được đề cao, mang đến sự trọn vẹn từ nội khu đến mái ấm của mỗi cư dân.

Phòng tập yoga đem đến một không gian thanh tịnh và an yên cho tâm hồn

Anh Minh cho biết, anh vô cùng ưng ý các tiện ích vì mọi thành viên trong gia đình anh đều có thể sử dụng. Sau khi rời khỏi phố thị chật chội, cha mẹ anh sẽ được đi dạo tại công viên xanh mát, không còn lo khói bụi, nóng bức, còn các con anh cũng được thỏa thích vui chơi trong không gian an toàn. Vợ chồng anh cũng không còn mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc khi có thể thư giãn tại quán cafe sách, ngâm mình trong bể bơi bốn mùa ngay tại tầng 5 của dự án.

Ngoài ra, The Terra - An Hưng cũng nằm trong khu vực có mạng lưới tiện ích ngoại khu đa dạng. Chỉ mất 5 phút đi xe, cư dân đã đến được trường học Quốc tế Nhật Bản, trường Lomonoxop, siêu thị Aeon Mall - Hà Đông, Vincom Mega Mall Smart City, BigC Thăng Long hay những tiện ích y tế chăm sóc sức khoẻ như bệnh viện 103, bệnh viện Hà Đông, Y học cổ truyền….

Anh Minh chia sẻ rất kỳ vọng đây sẽ là khởi đầu mới cho gia đình với cuộc sống thoải mái và trọn vẹn hơn.