The Sky – 'Viên kim cương' rực sáng bầu trời đảo Ngọc

(VTC News) -

“Chìa khoá" đầu tư từ vị trí kim cương

Kế thừa đặc quyền 365 của phân khu The Sea ra mắt trước đó với “3 tầm view, 6 giá trị và 5 công trình biểu tượng”, mang tới 365 ngày nghỉ dưỡng - kinh doanh khác biệt, phân khu The Sky là phân khu mang hệ giá trị “365 + 1”.

Trong đó yếu tố +1 “kết nối đa điểm” được ví như yếu tố đắt giá bậc nhất, dành riêng cho khách hàng và giới đầu tư. Rõ ràng ở mọi khía cạnh, The Sky đều chạm tới chuẩn mực cao nhất của tiện nghi.

The Sky là mảnh ghép cuối cùng của Sun Grand City Hillside Residence.

Tọa lạc tại trung tâm thị trấn Địa Trung Hải, gần Ga đi cáp treo, The Sky là điểm dừng chân của hàng vạn khách nội địa và quốc tế đến Sun World Hon Thom Nature Park để tham gia các hoạt động vui chơi giải trí hiện đại.

Không những vậy, vị trí dự án còn dễ dàng kết nối với gần 60 công trình tiện ích của toàn Thị trấn Địa Trung Hải: Quảng trường Con Sò tâm điểm vui chơi giải trí mới của thị trấn Địa Trung Hải phiên bản Việt, hay lạc vào thế giới La Mã cổ đại cùng con đường gốm sứ, cột đá cổ Pompeii, cổng Gavi…

Mặt ngoài sang trọng của đại sảnh tòa tháp The Sky.

Theo đường Milan, Burano hay rảo bước theo những bậc thang nghệ thuật xuôi về phía biển, cư dân The Sky có thể nhanh chóng tiếp cận quảng trường sân ga đi Cáp treo, thưởng lãm cảnh đẹp ở Cầu Hôn, Tháp đồng hồ hay vui chơi giải trí ở Central Village.

Bên cạnh đó, từ The Sky, chủ nhân dễ dàng tiếp cận chuỗi nhà hàng ẩm thực cao cấp nổi tiếng như Hải sản Nhật, A la Carte, nhà hàng Âu, Beer Club… điểm hẹn khám phá ẩm thực Á - Âu của khách du lịch khi đến Phú Quốc.

Phòng tắm sento - một trong số những tiện ích độc đáo tại The Sky.

Lợi thế về vị trí giúp chủ sở hữu phân khu The Sky thừa hưởng trọn vẹn tiện ích cùng trải nghiệm du lịch phong phú mà Sun Group phát triển tại Phú Quốc, đồng thời, căn hộ lưu trú nơi đây sẽ đón lượng khách du lịch lớn và luôn trong tình trạng quá tải với các cơ sở nghỉ dưỡng hiện có mỗi dịp nghỉ Lễ tết.

Cộng hưởng giá trị nghỉ dưỡng giàu trải nghiệm

The Sky là phân khu duy nhất sở hữu tầm nhìn sky-view độc nhất, có thể bao quát tầm nhìn 360 độ thị trấn Địa Trung Hải và gần 60 công trình biểu tượng từ ban công căn hộ.

Tầm nhìn của The Sky được ví như thứ tài sản triệu đô, mang tới trải nghiệm nghỉ dưỡng khác biệt đúng nghĩa. Tại đây, sự mênh mông của biển cả, bầu trời được thu trọn trong tầm mắt, giúp không gian sống bên trong gần gũi với thiên nhiên, đồng thời thỏa mãn mơ ước làm chủ bầu trời.

Tầm nhìn 360 độ từ ban công căn hộ The Sky.

Là phân khu cao cấp nhất của Sun Grand City Hillside, căn hộ The Sky sở hữu phong cách nội thất Mid- century Modern, cùng ngôn ngữ thiết kế đã làm nên điểm nhấn của “bảo tàng nghệ thuật” Sun Signature Gallery do “phù thủy” Bill Bensley chắp bút.

Phong cách Mid-century Modern được hình thành từ những năm 1940 - 1970 của thế kỷ trước, là sự giao thoa giữa cái cũ và cái mới, giữa nét tự nhiên và hiện đại, phá vỡ những ranh giới cũ và thiết lập cho riêng The Sky nét khác lạ tinh tế, mới mẻ nhưng cũng đầy phá cách, nổi loạn.

Tiện ích nội khu bên trong The Sky cũng giúp mỗi chủ nhân trải nghiệm một thế giới khác biệt, cùng dịch vụ được “đo ni đóng giày” đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng đẳng cấp của chủ nhân xứng tầm.

Hệ thống bể bơi vô cực, vườn trên không, khu tập gym, kid club - từng không gian riêng tư được thiết kế đáp ứng đa dạng nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn cho mọi thế hệ thành viên trong gia đình.

Đặc biệt, khu vực tắm onsen lần đầu tiên xuất hiện tại Phú Quốc, khởi nguồn từ khoáng nóng theo tiêu chuẩn Nhật Bản giúp chủ nhân thư giãn và giải trí thông qua quy trình tắm onsen gồm: Tắm tráng - ngâm khoáng nóng - xông nóng - xông lạnh hoặc ngâm lạnh.

Căn hộ The Sky hút mạnh dòng tiền đầu tư ngay khi ra mắt vào tháng 2/2022.

"Gu" của nhà đầu tư sành sỏi hướng tới loại hình căn hộ nghỉ dưỡng có pháp lý sở hữu lâu dài và hội tụ mọi lợi thế về vị trí, thiết kế. Trên hành trình tìm kiếm các căn hộ mặt biển sở hữu lâu dài, The Sky được đánh giá hội đủ tất cả tham số cho bài toán đầu tư chắc thắng.

Giá trị pháp lý lâu dài đảm bảo kết quả lợi nhuận luôn là con số dương. Lợi nhuận của The Sky không chỉ ở hiện tại mà còn cho nhiều thế hệ sau này với dòng tiền thu nhập đều đặn từ cho thuê hay khai thác kinh doanh bền vững.

Hội tụ đầy đủ những yếu tố đã làm nên tên tuổi của hai “người đàn anh” The Hill, The Sea, sở hữu riêng vị trí “kim cương” đa kết nối cùng giá trị đầu tư bất sản nghỉ dưỡng truyền đời, The Sky chính là mảnh ghép hoàn hảo hoàn thiện bức tranh thị trấn Địa Trung Hải đa sắc màu, mang tới 365 nghỉ dưỡng, kinh doanh khác biệt cho các nhà đầu tư sành sỏi.