The Secret Côn Đảo, khách sạn đầu tiên của AKYN Group bắt đầu mở cửa

Tọa lạc bên bờ biển tuyệt đẹp ngay trung tâm thị trấn Côn Đảo, The Secret Côn Đảo được thiết kế tinh tế, chú trọng đến cảm nhận và trải nghiệm cá nhân cho từng đối tượng du khách, dù đó là khách hành hương đến vùng đất thiêng, du khách trẻ yêu thích du lịch khám phá, những gia đình tìm kiếm kỳ nghỉ cuối tuần hay các cặp đôi muốn tận hưởng một kỳ nghỉ lãng mạn.

The Secret Côn Đảo tạo ấn tượng đặc biệt với thiết kế đương đại kết hợp hài hòa cùng kiến trúc di sản. Là điểm lưu trú phong cách, đạt chuẩn quốc tế, khách sạn giới thiệu những không gian nghỉ dưỡng thanh lịch, thoải mái với 196 phòng nghỉ trang nhã, các phòng Suite sang trọng có ban công hướng biển được trang bị tiện nghi hiện đại.

Từ mỗi phòng, du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên của Côn Đảo từ những góc nhìn “tuyệt tác” của đại dương bao la, núi đồi xanh thẳm trải dài xa tầm mắt hay khung cảnh nên thơ và thanh bình của một thị trấn nơi đảo xa. Không gian phòng được thiết kế tối giản, gần gũi với thiên nhiên, kết hợp những tông màu nhạ nhàng mang lại cảm giác thư giãn và nguồn năng lượng tích cực.

Trải nghiệm thế giới ẩm thực đầy hương vị luôn là một phần không thể bỏ lỡ tại The Secret Côn Đảo. Spice Kitchen, nhà hàng chính phục vụ cả ngày với thực đơn quốc tế gồm các món ăn Âu, Á và Việt tuyển chọn cùng nhiều món ăn thường nhật yêu thích. Tropical Café giới thiệu đa dạng các thức uống và bánh ngọt hấp dẫn trong khi Sunset Lounge tại tầng thượng, nơi tuyệt vời để ngắm hoàng hôn tại Côn Đảo, sẽ trau chuốt khẩu vị cho khách với các món phong cách Mỹ Latin cùng cocktail và rượu vang hảo hạng.

Đặc biệt, The Secret Côn Đảo tự hào giới thiệu khu biệt thự thời thuộc Pháp gần 100 năm tuổi, được tôn tạo thành The Secret Villa và nhà hàng The Secret, nằm biệt lập giữa khu vườn nhiệt đới đầy sắc màu. The Secret Villa chính là địa điểm lý tưởng cho một kỳ nghỉ dưỡng đẳng cấp tại Côn Đảo, với biệt thự hai phòng ngủ mang đến trải nghiệm vẻ đẹp di sản độc đáo trong không gian đậm bản sắc Việt.

Trong khi đó, nhà hàng The Secret - nơi từng viên gạch, bức tường cũ được lưu giữ đầy trân quý, hài hòa cùng những đường nét mạnh mẽ của phong cách thiết kế mới - hấp dẫn thực khách với những phong vị Đông Dương đặc sắc, thêm chút biến tấu tinh tế từ các đặc sản địa phương.

Một điểm nhấn khác tại The Secret Côn Đảo chính là hồ bơi tràn bờ hướng biển và đài quan sát Coral Deck, với thiết kế sáng tạo lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của những rặng san hô ở Côn Đảo. Nơi đây là phông nền tuyệt đẹp để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ với những bức hình kỉ niệm, và cũng là điểm hẹn cho bữa tối lãng mạn dưới trời sao.

Theo ông Richard Mehr, Tổng Quàn Lý khách sạn The Secret Côn Đảo, là một khách sạn quan tâm đến môi trường và tôn vinh nét đặc sắc của văn hóa địa phương, The Secret Côn Đảo không chỉ nâng tầm trải nghiệm cho du khách với không gian nghỉ dưỡng sang trọng và dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm, mà còn cùng cộng đồng xây dựng những giá trị nhân văn cũng như lồng ghép các giá trị văn hóa vào những trải nghiệm hàng ngày.

“Toàn thể nhân viên khách sạn luôn ý thức và tích cực hành động để có thể giảm thiểu ô nhiễm, tăng cường tái sử dụng và tái chế chất thải. Chúng tôi lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời để làm ấm nước cũng như sản xuất một phần điện để sử dụng trong khách sạn”, ông Richard Mehr cho biết.

Là khách sạn đầu tiên được sở hữu và quản lý bởi Tập đoàn AKYN, The Secret Côn Đảo đánh dấu bước ngoặc AKYN tham gia vào thị trường của ngành khách sạn tại Việt Nam. “Khách sạn The Secret Côn Đảo chính là khởi đầu đầy khát vọng và tâm huyết của chúng tôi với mục tiêu xây dựng AKYN trở thành một trong những tập đoàn khách sạn tiên phong tại Việt Nam”, bà Nguyễn Thị Minh Thư, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Tập đoàn AKYN chia sẻ.

Nhân dịp khai trương, The Secret Côn Đảo đang áp dụng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ hotline: +84 28 3839 6868 hoặc truy cập website: www.thesecretcondao.com.