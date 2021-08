The Rock - từ cầu thủ bóng bầu dục thất bại đến siêu sao Hollywood

Dwayne Johnson, được biết đến với nghệ danh “The Rock” là nam diễn viên, nhà sản xuất và cựu đô vật chuyên nghiệp người Mỹ. Tên tuổi của anh gắn với thành công của loạt phim hành động “Fast & Furious” hay “Jumanji” cùng nhiều bom tấn khác. Gần đây nhất, anh góp mặt trong bộ phim "Jungle Cruise" cùng minh tinh Emily Blunt.

Cho đến thời điểm hiện tại, Dwayne Johnson có một sự nghiệp diễn xuất đáng ngưỡng mộ và là một trong những diễn viên được trả lương cao nhất ở Hollywood.

Dwayne Johnson.

Cầu thủ thất bại

Dwayne Johnson sinh ngày 2/5/1972 tại Hayward, California, Mỹ. Ngay từ khi sinh ra, dòng máu của gia đình có truyền thống đấu vật đã chảy trong người anh. Cha của anh là Rocky "Soul Man" Johnson, vô địch đô vật người Mỹ gốc Phi đầu tiên và ông ngoại của anh là tù trưởng Peter Maivia, người Samoa đầu tiên chơi đô vật. Tuy vậy, Johnson theo đấu vật ngay từ đầu. Môn thể thao đầu tiên của anh là bóng bầu dục.

Ở trường trung học, Dwayne Johnson là một ngôi sao bóng bầu dục và thành tích này tiếp tục theo anh những năm tháng đại học khi là thành viên đội bóng Miami Hurricanes đại diện cho Đại học Miami. Dwayne Johnson đã tham gia 39 trận đấu mà giúp cho đội bóng đạt thành tích vô địch quốc gia năm 1991.

Đại học Miami cũng là nơi anh gặp người vợ đầu tiên, Dany Garcia. Hai người chia tay sau 10 năm nhưng vẫn thân thiết. Johnson cho biết: “Kể từ khi ly hôn, chúng tôi giữ mối quan hệ khá tốt và cùng nhau nuôi dạy cô con gái 11 tuổi xinh đẹp của mình, Simone”.

Nếu không phải vì chấn thương nghiêm trọng ở cả vai và lưng, Johnson có lẽ đã có thể tiếp tục sự nghiệp bóng bầu dục của mình ở NFL (giải bóng bầu dục Mỹ dành cho nam ở Hoa Kỳ).

Thay vào đó, anh kết thúc sự nghiệp sau ở Giải bóng bầu dục Canada, chỉ kiếm được 250 USD một tuần và cuối cùng bị sa thải. “Những giấc mơ tôi từng có, chúng đã tan thành mây khói. Không còn bóng bầu dục nữa. Mối quan hệ của tôi đã tan nát. Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất của tôi”, anh nhớ lại.

Sau đó, Johnson theo truyền thống đấu vật của gia đình. Tên đấu vật của anh ban đầu là "Rocky Maivia" kết hợp tên của cha và ông nội anh.

Dwayne Johnson gặt hái nhiều thành công trên đấu trường.

Là đô vật thế hệ thứ ba đầu tiên trong lịch sử đấu vật Mỹ WWE, Johnson được nhiều người coi là một trong những người vĩ đại nhất từng bước vào sàn đấu.

Trong nhiều năm làm việc tại WWE, Johnson nổi tiếng với những đòn thế đặc trưng như "The People's Elbow" và "The Rock Bottom" cũng như tài năng phỏng vấn để thu hút đám đông.

Johnson đã chứng tỏ sức mạnh của mình trên võ đài bằng cách giành chức vô địch hạng nặng WWE 6 lần và 5 lần vô địch giải World Tag Team Championship.

Ngôi sao tỷ đô của Hollywood

Sự nổi tiếng với tư cách là một đô vật đã đưa Johnson vào tầm ngắm của Hollywood. Anh chạm ngõ điện ảnh với vai diễn đầu tay trong "The Mummy Returns" năm 2001. Sau đó, Johnson tham gia đóng “The Scorpion King” (Vua Bọ Cạp) và nhận được mức thù lao lên đến 5,5 triệu USD (hơn 127 tỷ đồng) - số tiền cao nhất mà bất kỳ diễn viên nào có được cho vai chính đầu tiên.

Dwayne Johnson trong "Vua Bọ Cạp".

Cho đến bộ phim "The Rundown" năm 2003, khán giả bắt đầu coi Johnson là một ngôi sao hành động. Rolling Stone viết: “The Rock có sự tinh tế cho thể loại hành động và hài. Anh ấy là một ngôi sao điện ảnh thực sự”.

Dwayne Johnson đã thể hiện khả năng của mình bằng cách tham gia diễn xuất trong các bộ phim gia đình như "The Game Plan" năm 2007 và các bộ phim hài như "The Other Guys". Anh thử sức mình ở nhiều thể loại, từ chính kịch hay hài kịch, hành động – hài.

Sau nhiều năm tìm được chỗ đứng của mình ở Hollywood, Johnson có bước tiến trong sự nghiệp của mình khi xuất hiện trong phần thứ năm của loạt phim nổi tiếng "Fast and the Furious", "Fast Five" năm 2011 cùng với Vin Diesel. Johnson nói: “Tôi biết Vin đã lâu và chúng tôi luôn nói về việc làm gì đó cùng nhau. Đây là thời cơ thích hợp để tạo ra một đối thủ đáng gờm cho anh ấy”.

Dwayne Johnson trong "Fast & Furious".

"Fast 5" đã thu về 676 triệu USD trên toàn thế giới. Johnson xuất hiện trong phần tiếp theo "Fast & Furious 6" năm 2013 và "Furious 7" năm 2015 - bộ phim đã thu về 1,5 tỷ USD đáng kinh ngạc trên toàn thế giới.

Những bộ phim như "San Andreas" năm 2015 và "Central Intelligence" đóng cùng Kevin Hart vào năm 2016 đã chứng tỏ vị thế ngôi sao của Johnson vẫn còn nguyên sức mạnh. Với vóc dáng cao lớn, vạm vỡ, tưởng chừng Dwayne sẽ bị đóng khung trong những vai diễn bắt buộc phải phô diễn sức mạnh hình thể và vận động, nhưng The Rock còn thử sức với phim hoạt hình. Anh tham gia lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình ăn khách “Moana” năm 2016.

Năm 2017, Johnson gia nhập gia đình "Fast" một lần nữa cho "The Fate of the Furious." Bộ phim cũng gặt hái thành công khi đạt hơn 1 tỷ USD tại phòng vé trên toàn thế giới...

Johnson cũng đã hợp tác với Jason Statham trong phần phụ "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" năm 2019, nhưng có lẽ đó là lần cuối cùng của Johnson trong loạt phim này.

Sự tham gia của Johnson trong việc khởi chạy lại loạt phim "Jumanji" (1995) với "Jumanji: Welcome to the Jungle" năm 2017 và "Jumanji: The Next Level" năm 2019 đã chứng minh rằng ngay cả những tác phẩm lâu đời hàng thập kỷ cũng có thể sinh lời khi gắn tên The Rock.

Gần đây nhất, anh góp mặt trong bộ phim "Jungle Cruise" cùng minh tinh Emily Blunt. Trong tuần đầu tiên phát hành, "Jungle Cruise" - The Rock và Emily Blunt đóng chính - thu hơn 34,2 triệu USD, trở thành quán quân phòng vé Bắc Mỹ tuần qua.

Dự án sắp tới của The Rock mang tên “Black Adam” do đạo diễn Jaume Collet Serra thực hiện. Bộ phim của DC là một dự án tâm huyết đối với The Rock không những ở vị trí diễn viên chính mà còn là nhà sản xuất.

Johnson đã viết trong một bài đăng trên Instagram vào tháng 7 rằng điều kiện và chế độ ăn uống để đóng vai siêu anh hùng DC Comics là "khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi”.

Không thể phủ nhận Dwayne Johnson là một trong những ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất Hollywood khi những phim anh đóng đều mang về lợi nhuận cao. Dù có không ít thành công, nhưng dường như Dwayne Johnson không để mình ngơi nghỉ khi mỗi năm đều tham gia từ 2-3 tác phẩm.

Johnson đứng đầu danh sách nam diễn viên được trả lương cao nhất của Forbes năm 2018 và 2019. Lần lượt thu bỏ túi 89,4 triệu USD và 87,5 triệu USD.