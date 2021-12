The Park Home – căn hộ hiếm và quý giữa trung tâm quận Cầu Giấy

(VTC News) -

Khoảng 5 năm trở lại đây, nguồn cung căn hộ ở Hà Nội ngày càng dịch chuyển ra xa trung tâm, tập trung nhiều ở khu vực ngoại thành. Theo bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc cấp cao Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu của Savills Hà Nội cho biết: trong năm 2021 bốn huyện Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Trì, Đông Anh cung cấp 30% nguồn cung căn hộ nhưng dự kiến từ 2023 trở đi, con số này sẽ tăng lên 36%.

Trong khi đó, tại các quận nội đô của thành phố khoảng 2 năm trở lại đây hầu như không có dự án mới. Điển hình như quận Cầu Giấy, những dự án gần nhất hiện đã bán hết, giao dịch chủ yếu là chuyển nhượng như Mipec Rubik360, Golden Park, Luxry Park View... Trong bối cảnh này, The Park Home với những căn hộ cuối cùng đang được chào bán cùng chính sách tài chính tối ưu là sự lựa chọn sáng giá của khách hàng giữa trung tâm Cầu Giấy.

Chủ đầu tư uy tín, thấu hiểu cư dân

Với mục tiêu kiến tạo nên một không gian sống “chất” hiếm có giữa trung tâm quận Cầu Giấy, chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 52 (HANDICO 52) đã dành nhiều tâm huyết cho tòa căn hộ The Park Home. Cụ thể, dự án luôn ghi điểm với khách hàng về tiến độ cũng như chất lượng thi công đúng như cam kết.

Khu căn hộ The Park Home với tầm nhìn 360 thoáng đãng.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng rất chú trọng đến việc trau chuốt cảnh quan, không gian sống và hệ thống tiện ích nhằm nâng cao chất lượng sống, tinh thần và sức khỏe cho cư dân. Theo đó, The Park Home được trang bị hệ thống camera an ninh và phòng cháy chữa cháy, thu gom rác… đạt tiêu chuẩn cao cấp để đảm bảo sự an toàn, sạch sẽ cũng như sự tiện lợi cho cư dân.

Dự án dành khá nhiều diện tích cho tiện ích nội khu như phòng sinh hoạt cộng đồng, lối dạo bộ, khu vui chơi trẻ em ngoài trời, hệ thống nhà hàng và cafe. Khu vực skybar trên sân thượng giúp cư dân có khoảng không gian “chill” thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Từ đây có thể thu trọn tầm mắt thành phố lung linh lên đèn về đêm và công viên Cầu Giấy ngay gần kề.

Khu vực sảnh chờ thang máy ở tầng một có thiết kế sang trọng.

Ngoài ra, cư dân The Park Home còn được thừa hưởng hàng loạt các tiện ích hiện đại của khu vực nhờ vị trí trung tâm quận Cầu Giấy. Có thể kể đến như các trường học công lập (trường liên cấp Yên hòa, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học sư phạm Hà Nội…); bệnh viện uy tín (198, viện Huyết học và truyền máu TW…), trung tâm thương mại (The Garden, BigC, Vincom…), khu vui chơi giải trí.

Dự án sở hữu vị trí độc tôn ngay ngã tư đường Duy Tân – Thành Thái – Trần Thái Tông giúp cư dân nhanh chóng tiếp cận tới các tuyến đường huyết mạch như đường Vành đai 3 – Phạm Hùng, đường Xuân Thủy, Láng, Cầu Giấy… Như vậy, mọi nhu cầu về vui chơi – giải trí, học tập và khám chữa bệnh của cư dân đều được đáp ứng dễ dàng và nhanh chóng mà không cần mất nhiều thời gian di chuyển.

Tổ ấm như mơ trong tầm tay

The Park Home ghi điểm mạnh mẽ với khách hàng nhờ thiết kế và chất lượng căn hộ từ trong ra ngoài. Hầu hết các căn đều có thiết kế vuông vức, thoáng đãng, logia rộng rãi đón gió và ánh sáng tự nhiên tràn ngập mọi không gian. Đặc biệt, những căn hướng Đông Nam có tầm nhìn ôm trọn công viên Cầu Giấy ngay bên cạnh. Nhờ vậy, cư dân không chỉ hưởng thụ không gian sống xanh trong lành ngay ngoài cửa sổ mà còn có nơi thư giãn, tập thể dục nâng cao sức khỏe.

Với tâm niệm mỗi căn hộ là một tác phẩm nghệ thuật được trau chuốt đến từng chi tiết nhỏ, chủ đầu tư bàn giao tới khách hàng căn hộ hoàn thiện với đầy đủ nội thất cao cấp. Trong đó có thể kể đến sàn gỗ, trần thạch cao khung chìm, cửa chính chống cháy E170, kính chống ồn, hệ thống điều hòa và điện âm tường, tủ bếp, thiết bị vệ sinh… Do đó, cư dân chỉ cần xách vali về nhận nhà đón Tết ngay thời điểm này mà không cần bỏ công sắm sửa nhiều.

Hình ảnh thực tế căn hộ mẫu tại The Park Home.

Hiện The Park Home đang bàn giao và đón cư dân về an cư ngay trước thềm năm mới. Khách hàng sở hữu những căn hộ cuối cùng đẹp nhất dự án thời điểm này sẽ được chủ đầu tư tặng gói nội thất tân gia lên tới 150 triệu đồng. Không những thế, ngân hàng còn hỗ trợ cho khách hàng vay tới 40% giá trị căn hộ theo hợp đồng, lãi suất ưu đãi 0% nhằm giảm bớt áp lực tài chính cho khách hàng. Nếu khách hàng chủ động vay ngân hàng theo mức lãi suất đang áp dụng sẽ được chiết khấu 3,5% giá trị căn hộ theo hợp đồng mua bán.