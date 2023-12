The Ori Garden khẳng định vị thế của danh hiệu 'Dự án đáng sống 2023'

(VTC News) -

Nhà ở phù hợp với đại chúng

Tọa lạc tại vị trí tâm điểm của vùng Tây Bắc, khu vực đang ngày đêm trở mình để trở thành thủ phủ công nghiệp mới của Thành phố Đà Nẵng. Công trình Chung cư thuộc lô B4-1 & B4-2 Khu đô thị Bàu Tràm Lakeside, tên thương mại là The Ori Garden đang là dự án nhà ở thu hút khách mua bậc nhất khu vực Đà Nẵng hiện nay.

Dự án sở hữu mức giá “vừa túi tiền”, phù hợp với đại chúng người dân Đà Nẵng nhưng lại kiến tạo nhiều tiện ích hiện đại, thiết thực, mang tới một cuộc sống chất lượng, hài lòng nhiều cư dân.

Với nhiều đợt mở bán thành công, The Ori Garden hiện là nơi an cư hạnh phúc của hơn 3.000 cư dân. Giai đoạn 2 của dự án đang tiếp tục được giới thiệu ra thị trường và chỉ sau 10 tháng ra mắt, hơn 1.000 hồ sơ khách hàng đăng ký mua dự án, trong đó có hơn 700 căn hộ đã hoàn thành ký hợp đồng mua bán và thực hiện nộp tiền theo tiến độ.

Những con số này cho thấy sức hút từ dự án nhà ở vừa túi tiền nhưng chất lượng và tiện ích không thua kém các dự án nhà ở cao cấp khác.

Căn hộ mẫu tại dự án The Ori Garden. (Nguồn: The Ori Garden)

Chị Lan Hương, một cư dân tại The Ori Garden cho biết: “Sau hơn 5 tháng dọn về đây sinh sống, tôi thực sự hài lòng với cuộc sống tại The Ori Garden. Toàn bộ các tiện ích thiết yếu như mua sắm, hầm gửi xe, khu vực dạo bộ và nơi học cho bạn nhỏ nhà tôi ở dự án đều có cả. Tôi cũng làm việc tại khu công nghiệp Liên Chiểu nên việc đi làm hàng ngày cũng rất thuận tiện. Bố mẹ tôi cuối tuần cũng thường xuyên qua đây chơi với gia đình, ông bà cũng làm quen được với nhiều người bạn ở khu vực sân sinh hoạt nội khu”.

Nhờ những sáng kiến của dự án trong việc phát triển an sinh xã hội khu vực và những đánh giá tích cực của khách hàng, tháng 9 vừa qua, The Ori Garden vinh dự nhận được giải thưởng “Dự án đáng sống năm 2023” do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp – Cơ quan ngôn luận của Liên đoàn thương mại & Công nghiệp Việt Nam tổ chức. Đây là giải thưởng uy tín nhằm vinh danh các doanh nghiệp với những dự án nhà ở chất lượng, góp phần tạo dựng đô thị văn minh, phát triển xã hội.

The Ori Garden – “Dự án đáng sống” đến từ tiện ích và chất lượng

Ưu thế hút khách của The Ori Garden nằm ở tổng hòa các yếu tố như: tiện ích đồng bộ, quản lý vận hành bài bản, thiết kế căn hộ và khả năng kết nối ngoại khu. Trong đó, The Ori Garden dành đến 10.000 m2 để phát triển gần 20 tiện ích thiết thực như: Quảng trường, vườn nướng BBQ, vườn đa năng, khu cờ tướng, thư viện, trường mầm non, bể bơi, khu thể thao ngoài trời, đường chạy bộ liên khu, nhà thuốc, hệ thống cửa hàng tiện ích, dãy căn hộ để ở kết hợp kinh doanh tầng 1…

Chuỗi các tiện ích này cho phép toàn bộ thành viên trong gia đình từ trẻ nhỏ đến người già, đều có thể tìm thấy những không gian phù hợp cho riêng mình.

Cận cảnh không gian tiện ích chung tại dự án The Ori Garden. (Nguồn: The Ori Garden)

Dưới góc độ về chất lượng dự án, The Ori Garden được kiến tạo đảm bảo theo các bộ tiêu chí của Bộ xây dựng với hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt chuẩn, hệ thống cung cấp nước sạch, hầm đỗ xe thông minh sức chứa lớn… đảm bảo an sinh, an toàn cho cư dân.

Đặc biệt, dự án còn có đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp đóng vai trò giám sát, sửa chữa và khắc phục toàn bộ sự cố phát sinh trong quá trình sinh sống của cư dân như: thang máy, hệ thống phòng cháy chữa cháy, nhà ở… và duy tu, nâng cấp cảnh quan, tiện ích thuộc dự án. Đội ngũ lễ tân tiền sảnh, an ninh, camera giám sát luôn hoạt động 24/7 giúp đảm bảo tiếp nhận đóng góp, xử lý các vấn đề cho cư dân kịp thời.

Với cơ cấu căn hộ từ 1 – 3 phòng ngủ, diện tích từ 36 – 70 m2, The Ori Garden là lựa phù hợp với những người độc thân, gia đình hạt nhân cho tới đa thế hệ. Các căn hộ được thiết kế theo phong cách tinh giản, nhưng vẫn tối ưu với đầy đủ không gian chức năng, đảm bảo bộ tiêu chí 3 không: không phòng ngủ âm, không diện tích thừa và không góc chết cùng khả năng lấy gió, ánh nắng tự nhiên.

Nhờ ưu thế nằm tại trung tâm vùng Tây Bắc Đà Nẵng, The Ori Garden sở hữu khả năng kết nối ngoại khu hoàn hảo. Chỉ 5 đến 10 phút di chuyển, cư dân kết nối tới các điểm như bãi tắm, khu công nghiệp Hòa Khánh, Cảng Liên Chiểu; các cơ quan, công trình tiện ích như trường học bệnh viện, chợ Nam Ô… và chỉ mất 25 phút để tới sân bay quốc tế Đà Nẵng. Điều này cho phép cư dân thuận tiện cho việc sinh hoạt và làm việc.

Mặt khác, đây cũng là lợi thế hút khách của The Ori Garden khi đón đầu làn sóng dân cư từ những KCN lớn như Hòa Khánh, Liên Chiểu… về đây sinh sống.