The Next Novator – Mở rộng cánh cửa cho sinh viên mới ra trường

Ngày 12/6, Ngày hội tuyển dụng Career Day đã diễn ra tại Novaland Gallery (2Bis, Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1). Đây là một trong những hoạt động thuộc chương trình tuyển dụng “The Next Novator 2022” dành cho Gen Z, với giai đoạn đầu tiên hướng tới khối ngành Xây dựng/Kiến trúc và Nhân sự.

Career Day đã đón tiếp hàng trăm nhân sự trẻ đến từ các trường ĐH Bách khoa TP.HCM, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Mở… Tất cả đều bày tỏ sự thích thú với các hoạt động như thử thách “biến hình”, check in nhận quà, khám phá hệ sinh thái NovaGroup, “Soi CV” cùng nhà tuyển dụng…

Career Day tại Novaland Gallery thu hút hàng trăm sinh viên tham dự.

Đặc biệt, khu vực tư vấn nghề nghiệp cùng các chuyên gia nhân sự của NovaGroup đã thu hút đông đảo người tham dự. Tại đây, các nhân sự trẻ được trải nghiệm trình bày năng lực bản thân của mình như một buổi phỏng vấn thực thụ. Sau đó, mỗi người đều nhận được lời khuyên từ các chuyên gia để hoàn thiện hơn kỹ năng viết CV, trả lời phỏng vấn và định hướng nghề nghiệp phù hợp với ngành học của mình.

Tại bàn tư vấn ngành xây dựng, Vương Công Toàn chú tâm hỏi về nhu cầu công việc ngành này trong chương trình The Next Novator. Toàn vừa tốt nghiệp khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp ĐH Bách khoa TP.HCM và quyết định tham dự The Next Novator.

Toàn nói: “Tôi chưa có kinh nghiệm làm việc thực tế, nên việc được học hỏi chuyên môn, rèn luyện kỹ năng từ người đi trước, được tham gia công việc thực chiến tại các dự án quy mô ở một tập đoàn lớn như NovaGroup… là cơ hội lớn mà tôi không thể bỏ qua”.

Lê Thị Thu Lan (sinh viên năm 1 khoa Quản trị kinh doanh Trường ĐH Mở) tham gia The Next Novator cũng chia sẻ: “Tôi chưa tự tin là mình có thể được làm tại tập đoàn lớn như NovaGroup, nhưng tôi vẫn muốn tham dự sự kiện Career Day để trải nghiệm hoạt động của một doanh nghiệp lớn, tạo động lực cho mình cố gắng hơn. Những hoạt động như thế này giúp tôi mở rộng kiến thức, tầm nhìn, kỹ năng giao tiếp từ các anh chị đã đi làm”.

Sinh viên mới ra trường: Tự tin và Tư duy

Điểm nhấn của Career Fair ngày 12/6 là talkshow “Cơ hội nào cho sinh viên tại tập đoàn lớn?” với phần trình bày của 2 nhân sự cấp cao đến từ NovaGroup.

Mở đầu talkshow, Ban tổ chức đã làm một khảo sát nhỏ với gần 200 sinh viên tham dự chương trình về những khó khăn của sinh viên mới ra trường khi đi tìm việc. Kết quả, 63% chọn đáp án là “thiếu kinh nghiệm”.

Theo đại diện NovaGroup, các doanh nghiệp thường ưu tiên nhân sự đã có kinh nghiệm, đặc biệt với một số ngành đặc thù như xây dựng hay kiến trúc.

Tuy nhiên, với những sinh viên mới tốt nghiệp, kỳ vọng được làm việc tại Tập đoàn lớn, không hẳn là không có cơ hội. The Next Novator là một cơ hội như thế, cho các bạn trẻ thế hệ Gen Z, những sinh viên năm cuối cũng như đã tốt nghiệp 1-2 năm có thể tham gia thử thách, tìm kiếm cơ hội làm việc tại NovaGroup.

Đại diện NovaGroup giải đáp những băn khoăn của sinh viên về chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc, Nhân sự.

Với mục tiêu chuẩn bị đội ngũ kế thừa, The Next Novator được xây dựng như một mô hình huấn luyện và tìm kiếm tài năng. Những ứng viên vượt qua vòng phỏng vấn sẽ được học lý thuyết và kỹ năng; đào tạo thực tế cùng các nhân sự chủ chốt trong đội ngũ; trải nghiệm không giới hạn với công việc thực chiến tại NovaGroup.

Diễn giả cho biết: “Các bạn đừng sợ thiếu kinh nghiệm. Chúng tôi tạo điều kiện cho các bạn tích lũy kinh nghiệm. Các bạn phải chuẩn bị tối thiểu 2 thứ là tự tin và tư duy. Tự tin để nhận việc, sẵn sàng làm dù có thể thất bại. Chủ động tư duy, tìm giải pháp giải quyết khó khăn trước khi hỏi sếp của mình, dần dà các bạn sẽ học được cách tư duy đúng”.

Đồng thời, đại diện NovaGroup cũng nhấn mạnh: “Thái độ cũng rất quan trọng. Phải sẵn sàng chịu khó, chịu khổ, chịu học, cầu tiến… Hãy thể hiện thái độ tích cực ấy của bạn cho nhà tuyển dụng thấy”.

Đứng trước câu hỏi “nên làm chức lớn ở công ty nhỏ hay làm chức nhỏ ở Tập đoàn lớn?”, đại diện NovaGroup chia sẻ: “Tùy từng góc độ suy nghĩ và điều kiện mà mỗi người có lựa chọn khác nhau. Tuy nhiên, những người trẻ nên trải nghiệm ở Tập đoàn lớn để học hỏi kinh nghiệm, kiến thức và tầm nhìn. Cụ thể, với nhân sự ngành Xây dựng, Kiến trúc tại NovaGroup, bạn có thể tham gia xây dựng nhà hát, sân golf, khách sạn quốc tế… Nếu làm ở công ty nhỏ thì không bao giờ có!”.

Sinh viên hào hứng đặt câu hỏi về chương trình The Next Novator.

Chia sẻ của 2 diễn giả khiến các nhân sự trẻ vô cùng hứng khởi. Nhiều bạn đặt câu hỏi trực tiếp với diễn giả về những cơ hội của mình khi tham gia The Next Novator 2022 như vị trí việc làm, đãi ngộ, mức lương, điều kiện làm việc, cơ hội thăng tiến, văn hóa doanh nghiệp…

Chia sẻ về chương trình, Võ Chí Công (sinh viên khoa Quản trị kinh doanh Trường ĐH Mở) cho biết: “Những điều diễn giả chia sẻ rất hữu ích cho những sinh viên chưa ra trường như tôi. Nó giúp tôi có thêm kiến thức thực tế và cả niềm tin để tìm kiếm việc làm sau này. Sẽ không còn e dè mà tôi có thể tự tin xin vào các tập đoàn lớn”.

Lộ trình The Next Novator 1. LIGHT UP (20/05/2022 - 30/06/2022) Ứng tuyển đơn giản với một vòng phỏng vấn tuyển chọn duy nhất 2. INSPIRE POTENTIAL (3 ngày) Đào tạo lý thuyết và kỹ năng tại Trung tâm Đào tạo của NovaGroup 3. KEEP RACING (2 ngày) Đào tạo thực tế cùng Mentor giàu kinh nghiệm ngay tại phòng ban 4. EMBRACE CHALLENGE Cập nhật những thông tin mới nhất và đăng ký tham dự The Next Novator tại: https://www.thenextnovator.com.vn/ Fanpage tuyển dụng: https://www.facebook.com/NovaGroupCareer