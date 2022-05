The Next Novator 2022: Tin vào thế hệ trẻ

(VTC News) -

Trong 30 năm hình thành và phát triển, nhân sự luôn là bài toán trọng điểm của NovaGroup. Ngoài chính sách đãi ngộ ưu việt, môi trường làm việc chuyên nghiệp, việc phát triển và nuôi dưỡng nhân tài chính là ‘át chủ bài’ để NovaGroup vừa đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng, vừa phát triển đội ngũ kế thừa trong giai đoạn phát triển mới, hướng đến mục tiêu trở thành Tập đoàn đầu tư và phát triển kinh tế hàng đầu Việt Nam.

Cụ thể, doanh nghiệp đã có sự linh động hơn trong chính sách tuyển dụng, giản lược những tiêu chí khắt khe về số năm kinh nghiệm, kỹ năng thực chiến, tạo cơ hội cho thế hệ trẻ có cơ hội phát triển sự nghiệp ngay sau khi rời khỏi ghế nhà trường.

Tiêu biểu như chiến dịch The Next Novator 2022. Chương trình được thiết kế bởi các chuyên gia nhân sự hàng đầu tại NovaGroup, giúp bạn trẻ khai phá tiềm năng và phát triển chuyên môn. Đây được coi là hoạt động tiên phong, khẳng định những nỗ lực của tập đoàn trong việc tìm kiếm nhân sự trẻ, và là cơ hội “hiếm có khó tìm” để các ứng viên học thực, trải nghiệm thực, từ đó phát triển bản thân.

The Next Novator 2022 hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội cho thế hệ trẻ.

Đại diện NovaGroup cho biết: “NovaGroup luôn đề cao việc xây dựng đội ngũ nhân sự trẻ, phục vụ cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực cũng như đóng góp cho xã hội lực lượng lao động ưu tú. Tập đoàn sẽ tạo điều kiện tối đa để các ứng viên tiềm năng tiếp cận với những chuyên gia hàng đầu, những nhân sự cốt cán. Đồng thời, những dự án mà NovaGroup cùng các Tổng công ty đang phát triển cũng là bệ phóng vững chắc cho những bước tiến vượt bậc của các em trên con đường sự nghiệp sau này”.

Chương trình The Next Novator sẽ chính thức tiếp nhận hồ sơ ngay trong tháng 5/2022 với 2 phần: Sơ loại và Phỏng vấn. 100 ứng viên được tuyển chọn sẽ bước vào chương trình đào tạo với nhiều thử thách thú vị, diễn ra trong vòng 4 tháng.

Cụ thể, trong 3 tuần đầu tiên, ứng viên được đào tạo lý thuyết chuyên sâu và định hướng công việc thực tế bởi các chuyên gia hàng đầu của Trung tâm Đào tạo NovaGroup. Ngoài ra, các thông tin tổng quan về hệ sinh thái NovaGroup và các lĩnh vực Tập đoàn đầu tư, phát triển cũng được cập nhật chi tiết.

Cũng trong giai đoạn này, các ứng viên có cơ hội khám phá những điều thú vị về cơ cấu nhân sự, tổ chức và văn hóa doanh nghiệp của NovaGroup, trải nghiệm môi trường làm việc tại một trong những tập đoàn uy tín hàng đầu Việt Nam, là nơi làm việc tốt nhất châu Á.

Trong 3 tháng kế tiếp, ứng viên trực tiếp tham gia vào công việc thực tế tại các bộ phận chuyên môn của NovaGroup với những hạng mục công việc kèm KPI cụ thể. Kết thúc chương trình, các ứng viên xuất sắc nhất sẽ được tiếp nhận vị trí chính thức tại NovaGroup với mức lương và chế độ phúc lợi rất cạnh tranh.

The Next Novator là chương trình thường niên do NovaGroup tổ chức, bắt đầu từ năm 2022. Đối tượng của chương trình là các sinh viên đã hoàn thành chương trình học GPA tương đương 7.0/10 và nhân sự trẻ tối đa 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan. Các ngành tuyển dụng chính gồm xây dựng, thiết kế, kiến trúc, nhân sự, quản trị kinh doanh, kế toán, hành chính…