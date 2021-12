The Mirae Park: Bộ sưu tập căn hộ 'chuẩn gu' cuộc sống hiện đại và năng động

(VTC News) -

Ngày 28/11, MIKGroup chính thức ra mắt phân khu The Mirae Park, phân khu năng động và hiện đại nhất dự án Imperia Smart City. Với gần 300 căn hộ ra mắt trong ngày đầu tiên 28/11, sức nóng của The Mirae Park thực sự giải tỏa “cơn khát” nguồn cung căn hộ phía tây Hà Nội.

Phân khu The Mirae Park (dự án Imperia Smart City) vừa ra mắt đã khiến dân tình “mê như điếu đổ”.

Sự kiện ra mắt phân khu căn hộ “chuẩn gu” dành riêng cho các gia đình trẻ tại Hà Nội The Mirae Park mới ra mắt gần đây đã thu hút hơn 2.000 lượt theo dõi sự kiện trên Fanpage và gần 500 khách hàng tham dự qua Zoom.

Trước đó, ngay khi thông tin dự án mới xuất hiện trên thị trường, từ khoá “The Mirae Park” đã có tới hàng ngàn lượt khách hàng quan tâm và tìm kiếm. Đơn vị tổ chức còn tiết lộ, trước khi lễ ra mắt phân khu The Mirae Park, một lượng lớn căn hộ cũng đã được giao dịch thành công.

Theo thống kê của MIKGroup, lượng khách hàng đã mua và quan tâm căn hộ ở phân khu mới này chủ yếu là các gia đình 2 – 4 thành viên, yêu thích cuộc sống năng động, hiện đại và có phong cách sống rất mới mẻ, hội nhập.

Nắm bắt “gu” của tệp khách hàng là những người trẻ và gia đình hiện đại chuộng căn hộ thông minh trong diện tích linh hoạt, nhà phát triển bất động sản MIKGroup đã đầu tư hệ thống ứng dụng công nghệ cao vào vận hành.

Chỉ bằng nút chạm trên smart phone, chủ nhân của căn hộ The Mirae Park hoàn toàn theo dõi chất lượng môi trường sống với các giải pháp cải thiện thông minh qua các kịch bản (automation). Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ thông minh trong hệ thống an ninh sẽ hạn chế tiếp xúc (contactless) và đảm bảo an toàn sức khoẻ cũng như sự riêng tư cho mỗi cư dân.

Căn hộ hiện đại và thông minh chuẩn “gu” của The Mirae Park rất “được lòng” gia đình hiện đại tại Hà Nội.

Tái hiện hình ảnh khu đô thị năng động dành cho gia đình trẻ, tựa như những thành phố sầm uất của Singapore hay Hàn Quốc, không gian từng căn hộ tại The Mirae Park đều chú trọng đến cách sắp đặt layout theo hướng hiện đại, thông minh. Với các loại hình căn hộ linh hoạt như studio, căn hộ 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ hoặc 3 phòng ngủ có diện tích đa dạng từ 28m2 tới 76m2,… The Mirae Park đang trở thành lựa chọn “chuẩn gu” cho người trẻ và gia đình hiện đại.

Đặc biệt, bên trong những căn hộ có diện tích linh hoạt, những mặt kính lớn được sử dụng tối ưu, giúp không chỉ đón nắng, gió tự nhiên cho căn hộ, tạo ra sự lưu thông không khí mà còn mở ra tầm view thoáng đãng. Nhất là khi 100% căn hộ tại The Mirae Park đều có tầm view ra công viên hay hồ điều hòa hoặc bể bơi,…

Một kỳ nghỉ 365 ngày ngay tại nơi mình sống tại The Mirae Park hiện thực hóa giấc mơ sống năng động, hiện đại và chất lượng cao cho khách hàng Thủ đô.

Ngoài ra, trao tặng cuộc sống năng động và tiện nghi cho những công dân toàn cầu, MIKGroup “chơi lớn” khi đầu tư hệ thống 40 tiện ích trong nhà và ngoài trời, được chia thành 3 cụm trải nghiệm toàn diện “Thân – Tâm – Trí” với 3 khu vui chơi trẻ em, sân chơi thể thao năng động, bể bơi quy mô 1.000m2, vườn thiền, cảnh quan, dã ngoại, thư viện hiện đại.

Bất cứ thành viên nào trong gia đình sống tại The Mirae Park đều có thể tìm thấy các hoạt động vui chơi, giải trí và chăm sóc sức khỏe theo sở thích. Trong khi bố mẹ có thể chơi tennis, bơi, chạy bộ, tập yoga, gym,… thì con cái có thể thỏa sức vui chơi ở công viên và khu vui chơi trẻ em ngay gần bố mẹ. Ông bà có thể thư thái đọc sách, uống trà hoặc dạo bộ ở công viên chủ đề hay chơi cờ cùng bạn bè. Cuối tuần, cả gia đình có thể cắm trại, dã ngoại ở công viên trung tâm, ngay gần hồ điều hòa,…

Như nhiều gia đình hiện đại khác, đặc quyền trải nghiệm hiếm có này tại The Mirae Park khiến gia đình diễn viên Mạnh Trường – nam diễn viên thủ vai “Shark Long” trong bộ phim truyền hình “Hương vị tình thân” “mê mẩn” căn hộ tại đây.

Gia đình diễn viên Mạnh Trường chia sẻ tại sự kiện.

Xuất hiện tại sự kiện cùng vợ và 2 con, nam diễn viên chia sẻ, do đặc thù công việc thường xuyên phải xa gia đình nên những lúc có thời gian, dù ít ỏi anh đều muốn dành trọn cho gia đình. Đó là lý do gia đình anh chọn nơi sống có quần thể, đầy đủ tiện ích để cả nhà luôn có những kỳ nghỉ ngắn ngày ngay tại nơi mình sống. Anh đánh giá, The Mirae Park là điển hình “chuẩn gu” sống của các gia đình trẻ tư duy mới: Tiện nghi – Hiện đại – Thông minh.

Trong khi đó, 2 “nhóc” của vợ chồng diễn viên Mạnh Trường hào hứng nói: “Con muốn sống ở một nơi có nhiều cây xanh, khu vui chơi rộng lớn để thoải mái nô đùa. Và con còn thích nơi đó có các siêu thị, cửa hàng để dễ dàng mua đồ chơi, quà bánh”.

Bắt trúng “gu” gia đình hiện đại, The Mirae Park đang mở rộng khái niệm tận hưởng cuộc sống cho người dân Hà Nội. Một kỳ nghỉ tại gia 365 ngày đang chờ đón những chủ nhân tương lai tại đây.

