The Metrolines là 'tâm điểm vàng' giúp Vinhomes Smart City giành giải APPA 2021

(VTC News) -

The Metrolines là dự án duy nhất tại Vinhomes Smart City nằm giữa tâm điểm tam giác vàng 3 tuyến metro trọng điểm và giao cắt với các tuyến đường huyết mạch của khu vực phía Tây Hà Nội.

"Siêu giao lộ quốc tế" đầu tiên của Việt Nam

Thuộc hệ thống giải thưởng BĐS danh giá và uy tín bậc nhất trên thế giới International Property Awards (IPA), Giải thưởng APPA 2021 mới đây đã vinh danh Vinhomes Smart City là dự án phức hợp tốt nhất Việt Nam và dự án phát triển nhà ở bền vững nhất Việt Nam. Trong đó, những siêu dự án như The Metrolines trong lòng đại đô thị đã gây ấn tượng mạnh với hội đồng giám khảo quốc tế của APPA, nhờ khả năng kết nối hoàn hảo từ metro – đường bộ huyết mạch – hệ thống giao thông công cộng xanh.

The Metrolines sở hữu vị trí đắc địa giữa tam giác vàng 3 tuyến metro trọng yếu 5, 6, 7 giúp kết nối thuận tiện tới các địa điểm trong thành phố. (Ảnh minh họa)

Kiến trúc sư (KTS) Lê Xuân Sơn nhận định: "Nếu Vinhomes Smart City là tâm điểm của bản đồ quy hoạch phía Tây Hà Nội, thì The Metrolines có vị trí đắc địa nhất trong đại đô thị, được phát triển dựa trên định hướng quy hoạch giao thông công cộng, lấy đầu mối giao thông làm điểm tập trung cư dân để từ đó hình thành tiếp hệ thống giao thông phân tán”.

Theo đó, The Metrolines sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất phía Tây Hà Nội - là dự án duy nhất tọa lạc giữa "tam giác vàng" 3 tuyến metro trọng điểm của Thủ đô (số 5,6,7) và hai trạm dừng gần dự án – mở ra kết nối không giới hạn từ mọi điểm tới dự án và ngược lại.

KTS Lê Xuân Sơn cũng đưa ra nghiên cứu lịch sử của các đô thị thịnh vượng cho thấy mối liên hệ mật thiết giữa mức độ phát triển của đô thị và hệ thống giao thông công cộng - mà tâm điểm là hệ thống đường sắt đô thị/ metro. Theo đó, tại các thành phố phát triển ở Anh, Nhật Bản, hay Trung Quốc, Singapore..., những khu dân cư có tọa độ gần với hệ thống metro đều sầm uất hơn hẳn khu vực khác. Đồng thời, giá BĐS tại đó cũng cao hơn từ 6-25% so với mặt bằng chung.

Liên hệ về Việt Nam, vị KTS cho rằng, 3 tuyến metro chiến lược hứa hẹn đưa The Metrolines nói riêng và Vinhomes Smart City nói chung phát triển bền vững, trên đường trở thành đô thị trung tâm kinh tế tri thức của Thủ đô.

Không những thế, The Metrolines còn nằm trên giao lộ 2 con đường huyết mạch Lê Trọng Tấn với Đại lộ Thăng Long; cùng các tuyến đường vành đai 2, vành đai 3 chạy qua giúp dự án trở thành tâm điểm kết nối kinh tế, ngoại giao, giáo dục, công nghệ của cả khu vực phía Tây.

Từ The Metrolines chỉ mất 6 phút đến The Manor, 7 phút đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia, 10 phút đến SVĐ Mỹ Đình, 12 phút đến Keangnam… đồng thời kết nối dễ dàng với cộng đồng trí thức từ 30 trường đại học kế cận, gần 100 dự án được đầu tư tại khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc. Tất cả hội tụ đưa The Metrolines trở thành "siêu giao lộ quốc tế" đầu tiên của Việt Nam.

Dự án phức hợp đáng sống nhất Việt Nam

Vinhomes Smart City có gì để trở thành dự án hiếm hoi của Việt Nam đại diện khu vực tham gia tranh giải tại Giải thưởng BĐS Quốc tế IPA năm 2021? Giới chuyên gia đồng tình rằng, nhìn vào cách Vinhomes tâm huyết xây dựng The Metrolines nằm trong lòng Vinhomes Smart City sẽ có câu trả lời cho câu hỏi trên.

Công viên trung tâm Central Park – một điểm nhấn tiện ích nổi trội thuộc đại đô thị Vinhomes Smart City.

Trước tiên phải kể đến “concept” độc đáo mà Vinhomes luôn biết cách tự làm mới mình. The Metrolines được kiến tạo trở thành dự án quốc tế hàng đầu với 3 phân khu mang ba phong cách tiêu biểu trên thế giới: The Sakura - phong cách Nhật Bản tinh tế, The Miami - phong cách nhiệt đới Mỹ sôi động và The Victoria - phong cách Hồng Kông phồn hoa. Nơi đây hứa hẹn trở thành điểm đến mơ ước của cộng đồng cư dân tinh hoa cũng như cộng đồng tri thức nước ngoài đang có mặt ngày càng đông tại Vinhomes Smart City.

Bên cạnh đó, The Metrolines sở hữu hệ thống tiện ích riêng biệt để trở thành nơi đáng sống bậc nhất Việt Nam. Ngoài 3 bể bơi nội khu trong đó có 1 bể bơi 4 mùa; sân chơi trẻ em và sân chơi vận động liên hoàn, hàng chục vườn dưỡng sinh, vườn cờ, hồ cảnh quan, sân vườn đường dạo sinh thái, The Metrolines còn là dự án đầu tiên sở hữu riêng vườn Nhật nội khu và bể bơi 4 mùa nội khu tại Vinhomes Smart City.

Ngoài những đặc quyền trên, cư dân The Metrolines vẫn được thừa hưởng trọn vẹn tiện nghi từ "bộ tứ kim cương" của Tập đoàn Vingroup, gồm: TTTM Vincom Mega Mall nổi lớn nhất Hà Nội, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, hệ thống trường mầm non và liên cấp Vinschool, cùng tiêu chuẩn vận hành đẳng cấp Vinhomes.

Đặc biệt, nơi "đóng đô" của The Metrolines - Vinhomes Smart City - chính là dự án có mật độ xây dựng thấp kỷ lục (chỉ 14,7%). Trong hệ sinh thái xanh của thành phố thông minh, phải kể đến bộ 3 công viên liên hoàn độc đáo diện tích lên tới 16,3ha, trải dài hơn 3 km.

Công viên trung tâm Central Park rộng 10,2 ha với hồ lớn trung tâm 4,8ha trở thành “lá phổi xanh” cho cả khu đô thị; công viên Nhật Bản Zen Park rộng hơn 6 ha mang đậm văn hóa xứ Phù tang; và công viên thể thao Sportia Park sở hữu hơn 1.000 chức năng tập đa dạng, hơn 100 sân tập thể thao các loại, từ bóng đá, bóng rổ đến tennis, bóng bàn… là điểm đến của mọi gia đình.

Là tâm điểm giữa lòng thành phố thông minh lớn bậc nhất phía Tây Hà Nội, hội tụ đầy đủ đặc quyền hiếm có, The Metrolines không chỉ là tâm điểm của giới đầu tư trong nước và quốc tế khi kiếm tìm nơi đáng sống bậc nhất, mà còn được kì vọng sẽ cùng Vinhomes Smart City giành thêm được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá hơn nữa trong tương lai.