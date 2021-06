The Matrix One: 'Thiên đường mua sắm 'ngay thềm nhà

(VTC News) -

Các tín đồ mua sắm ưa xê dịch thường nói với nhau rằng, “nếu chưa biết Orchard Road thì coi như chưa từng đặt chân đến Singapore”. Và dường như không có vị du khách nào đến Singapore mà không từng ghé chân đến con đường mua sắm nổi tiếng Orchard Road.

Tuyến phố mua sắm “cực chất” tại The Matrix One.

Nhưng không phải Singapore mà Mỹ mới là nơi khai sinh khái niệm One-stop shopping từ những năm đầu thế kỷ 20, khi người dân nước này ngày càng muốn tối đa hóa danh mục mua sắm, trải nghiệm trong một khoảng không gian và thời gian tối thiểu. Trung tâm Rockefeller tại Midtown Manhattan, như một áng thơ ca ngợi New York của những năm 1930, là nơi thu hút cả nhóm thanh niên trẻ trung cũng như lớp người cao tuổi và là tâm điểm lễ hội hàng năm của nước Mỹ vào mỗi kỳ nghỉ.

Sau khi mua sắm thỏa thích trong khu cao ốc khổng lồ rộng tới 89.000 m2, bạn có thể bước vào những chiếc thang máy tốc độ cao nhất thế giới đi lên tầng 67 của Rockefeller Plaza và từ đài quan sát Top of the Rock ngồi ngắm cảnh quan tuyệt đẹp nhìn ra Central Park - một góc lãng mạn và dịu dàng của Thành phố không ngủ.

Một góc shophouse khối đế hướng nội khu tại Dự án.

Nhưng rất sớm thôi, có thể bạn sẽ không phải bay nửa vòng Trái đất để hưởng thụ chất sống Mỹ và thỏa thuê với thiên đường mua sắm Rockefeller Plaza mà sẽ có được điều đó ngay tại trung tâm Hà Nội, ở The Matrix One, tổ hợp đa tiện ích sinh sống - nghỉ dưỡng - mua sắm - giải trí hạng A nơi “trái tim” Mỹ Đình.

Nhà phát triển dự án hạng sang The Matrix One - MIKGroup chắc chắn đã nghiên cứu rất kỹ xu hướng “One-stop” để hình thành nên tổ hợp đa tiện ích theo mô hình “All in one” trong một hệ sinh thái hoàn chỉnh dành cho cuộc sống.

Khi cơn ác mộng COVID-19 vẫn khiến những thiên đường mua sắm xa vời vợi thì các nhãn hàng xa xỉ vẫn cấp tập đổ bộ các đô thị lớn như Hà Nội. Rồi đây những thương hiệu hạng sang chắc chắc sẽ lựa chọn các vị trí vàng, nơi có sẵn tệp khách thương lưu như The Matrix One làm điểm đến. Bởi ở một dự án “đáng tiền” như The Matrix One, sự độc đáo, thậm chí độc bản của mỗi căn hộ, tự bản thân nó đã tạo ra phân khúc khách hàng riêng. Những tệp khách hàng tinh hoa này đang nở ra với tốc độ cực nhanh, nhất là ở những trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa như thủ đô Hà Nội.

Khu tập yoga nằm giữa khuôn viên xanh mát của 2 tòa tháp.

“Mọi tiện ích thiết yếu dành cho cư dân không vượt quá 5 phút đi bộ”, đó là mục tiêu của MIKGroup. Chỉ cần 1 phút di chuyển xuống dưới chân tòa tháp, hàng loạt tiện ích hiện đại sẽ hiện ra trước mắt bạn. Không chỉ là salon tóc, spa hiện đại, khu nhà hàng đồ ăn nhanh fast food thơm phức, mà có cả những shop thời trang đủ nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, các quán café đẹp mắt, siêu thị hay cửa hàng rau sạch cung cấp đủ loại thực phẩm thiết yếu hàng ngày…

Bạn sẽ thỏa sức mua sắm “cả thế giới”, check-in, giải trí hay thưởng thức những món ăn Âu - Á nổi tiếng ngay tại khu shophouse ở 3 tầng khối đế dưới chân tòa tháp hoặc 2 dãy shophouse hiện đại cao từ 4 - 5 tầng ngay trong tổ hợp. Thay vì phải lặn lội xa xôi để gặp gỡ bạn bè, bạn có thể tận hưởng không gian cà phê xanh mát, nhà hàng đa dạng ngay trong chính khuôn viên nơi mình đang sống.

Tổ hợp hạng A The Matrix One nằm đối diện công viên 14ha xanh mát.

Bên cạnh đó, cư dân tương lai của The Matrix One còn có thể tận hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích đa tầng chuẩn hạng A được quy hoạch đồng bộ ngay trong tổ hợp dự án như: khách sạn 5 sao, văn phòng cao cấp, trung tâm thương mại, bể bơi giữa tầng không, khu vui chơi lý thú, phòng tập gym hiện đại, trường học quốc tế, công viên cảnh quan quy mô nhất khu vực rộng hơn 14ha.

Bể bơi giữa tầng không nối giữa 2 tòa tháp view trực diện công viên 14ha.

Có thể thấy, sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu và giới siêu giàu tại các đô thị lớn ở Việt Nam đang là động lực làm thay đổi cấu trúc nhu cầu và tiêu dùng của xã hội, trong đó, mô hình phát triển đô thị theo kiểu “All in one” như The Matrix One là xu hướng tất yếu.