(VTC News) -

MasterCard là loại thẻ thanh toán quốc tế do công ty MasterCard Worldwide, trụ sở tại Purchase, New York, Mỹ liên kết với các ngân hàng thương mại phát hành. Biểu tượng logo “MasterCard” thường được in rõ ở góc phải của mỗi tấm thẻ.

MasterCard được xem là một trong những loại thẻ thanh toán quốc tế phổ biến nhất thế giới, cho phép khách hàng thanh toán mọi giao dịch cả trong nước và quốc tế. Thẻ MasterCard hiện được chấp nhận sử dụng rộng rãi ở hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại Việt Nam, khách hàng có thể mở thẻ đồng thương hiệu MasterCard tại hầu hết các ngân hàng lớn như Vietcombank, VietinBank...

Thẻ MasterCard được xem là một trong những loại thẻ thanh toán quốc tế phổ biến nhất thế giới. (Ảnh minh họa)

Những lợi ích của thẻ MasterCard

Thẻ MasterCard có thể được sử dụng để thanh toán mọi giao dịch trong nước và quốc tế. Do đó, thẻ MasterCard có nhiều tiện ích:

Thanh toán quốc tế dễ dàng: Khi đi du lịch hay công tác nước ngoài, khách hàng chỉ cần theo thẻ MasterCard là có thể mua sắm, thanh toán dịch vụ một cách dễ dàng mà không cần cầm theo tiền mặt hay đổi ngoại tệ.

Dễ dàng thanh toán trực tuyến: Với thẻ MasterCard, người dùng dễ dàng mua hàng trực tuyến, đặc biệt là mua hàng quốc tế. Khách hàng có thể tự tay mua sắm, thanh toán mà không cần tìm nơi trung gian xách tay uy tín.

Có nguồn tiền dự phòng: Khách hàng sở hữu thẻ MasterCard sẽ luôn có sẵn nguồn tiền dự phòng để thanh toán cho mọi giao dịch ở trong nước và quốc tế mà không cần đến các thủ tục cho vay phức tạp.

Hiện tại, trên thị trường Việt Nam có 3 loại thẻ Mastercard bao gồm: Mastercard debit (Thẻ ghi nợ), Mastercard credit (Thẻ tín dụng) và Mastercard prepaid (Thẻ trả trước).