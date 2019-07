‘The Lion King’ trở lại với nhiều hoạt cảnh gây ấn tượng

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim, độc giả cân nhắc trước khi xem

The Lion King – Vua sư tử là tên tác phẩm hoạt hình kinh điển của hãng Disney ra mắt vào năm 1994. Ngay từ lúc ra mắt, bộ phim gây được tiếng vang lớn trong làng điện ảnh và trở thành một trong những tác phẩm hoạt hình sống mãi với thời gian, làm nên tuổi thơ của biết bao thế hệ khán giả cùng những ca khúc bất hủ như Circle of Life hay Can you feel the love tonight.

Nằm trong số một loạt dự án biến hóa lại các phim kinh điển của Disney trong năm nay, The Lion King quay lại với định dạng hoạt hình tả thực. Toàn bộ khung cảnh châu Phi cho tới các nhân vật hoạt hình được thực hiện bằng kỹ xảo máy tính với "chú Happy" Jon Favreau làm đạo diễn.

Những đánh giá đầu tiên đều nói rằng bộ phim làm rất giống với phiên bản gốc, thậm chí là giống cả về lời thoại và góc quay. Tuy nhiên để tạo sự mới lạ, vẫn có một số chi tiết trong phim được bổ sung như nguồn gốc của các nhân vật hoặc vài chi tiết được lấy ra từ The Lion King 2 và The Lion King 3.

Bình cũ rượu mới

Sau 25 năm, những nội dung từ nguyên tác hoạt hình vẫn được giữ nguyên vẹn. Vậy nên, người xem đã phần nào đoán được hết cốt truyện và những diễn biến chính. Dẫu vậy, cảm giác The Lion King phiên bản chuyển thể mang lại cho khán giả là một trải nghiệm hoàn toàn mới.

Những cung bậc cảm xúc đều được đẩy lên cao hơn, khi bộ phim xoáy sâu vào mối quan hệ giữa vị vua Mufasa và cậu nhóc Simba, khiến cho khán giả thật sự xót xa khi vị vua đã mắc mưu Scar trong nỗ lực cứu lấy đứa con trai duy nhất của mình.

Khi trở lại Xứ Vua, để có thể thoát khỏi sự truy cản của đám linh cẩu, Timon và Pumbaa đã phải trở thành mồi sống. Đáng lẽ Timon sẽ phải múa hu la còn Pumbaa ngậm một quả táo nhưng bản điện ảnh thực tế hơn, Timon đã lao ra trước các con linh cẩu với màn giới thiệu bằng tiếng Pháp của mình.

Hoạt cảnh mới đầy ấn tượng

Mạch câu chuyện còn được tiếp nối khi Sarabi chỉ là một con sư tử cái nhận nhiệm vụ phục tùng Scar sau cái chết của Mufasa. Tuy nhiên trong phiên bản điện ảnh, các nhà làm phim đã thêm yếu tố nữ quyền khi để Sarabi là tướng của binh đoàn chống quân xâm lược.

Đồng thời Scar cũng muốn bà trở thành nữ hoàng của mình, Sarabi từ chối nên mới bị tấn công. Điều này đã thay đổi so với hoạt hình khi lí do bà bị đánh vì không cung cấp đủ đồ ăn cho Scar cùng đàn linh cẩu.

Chưa dừng lại ở đó, trong phiên bản hoạt hình Zazu cùng với Simba và Nala đến nghĩa địa voi như một người trông trẻ. Tại đây họ gặp bộ ba tên linh cẩu Shenzi, Banzai và Ed. Chúng hoàn toàn không biết đến lai lịch của Simba cũng như thái độ của Zazu phải rất khiêm nhường trước nguy hiểm của ba tên ác nhân này. Đồng thời Simba cũng dũng cảm khi giải cứu cả Zazu và Nala khỏi ba tên linh cẩu, thậm chí còn để lại vết sẹo cho Shenzi.

Còn lần này, Simba và Nala đến nghĩa địa voi mà không có Zazu. Khi vừa đến nơi, họ bị tấn công bởi một bầy linh cẩu chứ không chỉ ba con, tại đây Shenzi như con chúa của bầy, chúng lập tức đuổi theo hai con sư tử con. Việc đạo diễn cắt bỏ bớt chi tiết tại nghĩa địa voi cũng mất phần dũng cảm trong tính cách của Simba.

Bom tấn điện ảnh The Lion King có những điểm cộng đáng được ghi nhận cho một siêu phẩm từng có phiên bản hoạt hình kinh điển trong nhiều năm qua.

Bộ phim được khởi chiếu trên các rạp toàn quốc từ ngày 19/7.

Nguyễn Đức