The Grand Manhattan – vị thế xứng tầm của bất động sản trung tâm quận 1

(VTC News) -

Bất động sản khu vực trung tâm từ lâu đã nằm trong danh mục của nhiều nhà đầu tư và khách hàng khắp nơi trên thế giới. Sức hút của những sản phẩm bất động sản này được minh chứng bởi bảng xếp hạng các thành phố có giá nhà ở đắt đỏ nhất hành tinh, do Savills công bố hồi tháng 3.

Khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế Avani Saigon ngay tại The Grand Manhattan.

Giá trị BĐS từ vị trí “trung tâm của trung tâm”

Theo đó, dẫn đầu bảng xếp hạng đều là những thành phố lớn, đóng vai trò trung tâm kinh tế, tài chính như Hong Kong, New York, Tokyo, Geneva, Shanghai, London, Sydney... Những cái tên này không gây ngạc nhiên bởi vị trí trung tâm như một bảo chứng cho tiềm năng tăng giá bền vững.

Soi chiếu với New York - trung tâm của thời trang, nghệ thuật, tài chính, công nghệ và là thành phố không ngủ của thế giới. Trang thông tin BĐS Curbed năm 2020 công bố danh sách 25 căn hộ đắt giá nhất New York, Mỹ, trong đó mức giá thấp nhất đã lên đến 46,5 triệu USD.

Điểm chung của các căn hộ "chục triệu đô" kể trên là tọa lạc tại những tòa nhà trọng điểm của quận Manhattan, New York, tầm nhìn thoáng rộng đến những danh thắng của thành phố, bao gồm Công viên Trung tâm, sông Hudson,... Từ những tòa chọc trời này, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận những công trình tiện ích, những biểu tượng văn hóa và sự phồn vinh của nơi được mệnh danh là "thành phố không ngủ".

Vị thế trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu cũng thúc đẩy thị trường nhà ở của Hong Kong trở nên đắt thứ 2 thế giới với giá trung bình 47.257 USD/m2. Từ tháng 3/2021 đến 1/2022, các doanh nghiệp bất động sản ở Thượng Hải chào bán gần 82.000 căn hộ mới, mức cao kỷ lục trong ba năm. Tuy nhiên, cung vẫn chưa đủ cầu.

Theo trang Business Insider, lợi thế độc quyền về vị trí cũng là lý do khiến giá trị loại hình bất động sản đặc biệt này luôn tăng trưởng theo thời gian. Những vị trí đắc địa với view đẹp, bao bọc bởi hàng loạt tiện ích hiện hữu… ngày càng trở nên khan hiếm, và những căn hộ xa hoa tại vị trí đẹp nhất khu vực được ví như những viên kim cương, càng có tuổi càng rực rỡ và đắt giá.

Và khi nói đến Việt Nam, không ai không nhắc đến TP.HCM. Là trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất Việt Nam, TP.HCM được định vị đến năm 2045 trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á, phát triển bền vững và là điểm đến hấp dẫn toàn cầu. Điều này khiến bất động sản cao cấp tại trung tâm quận 1 càng thêm giá trị.

Theo một số nhà đầu tư tại TP HCM, quỹ đất tại quận 1 đã khan hiếm toàn bộ. Nếu khách hàng hoặc các nhà đầu tư tha thiết muốn mua đất trung tâm quận 1 thì sẽ phải chấp nhận một mức giá khá cao, 1,5 tỷ thậm chí là 3 tỷ đồng/m2. Thế nhưng tìm được nguồn hàng cũng không phải đơn giản.

The Grand Manhattan tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay trung tâm quận 1.

Tọa lạc tại lõi trung tâm quận 1, TPHCM, ngay tại mặt tiền đường Cô Bắc - Cô Giang, The Grand Manhattan là dự án BĐS cao cấp tích hợp khách sạn 5 sao do Tập đoàn Novaland phát triển. Kể từ khi ra mắt, The Grand Manhattan đã tạo dấu ấn mạnh mẽ bởi vị trí đắc địa hiếm có, giá trị sống đẳng cấp khẳng định vị thế vàng của BĐS trung tâm

Những dấu ấn đặc quyền

The Grand Manhattan được lấy cảm hứng từ nhịp sống hiện đại, năng động của quận Manhattan, New York - trung tâm tài chính sầm uất bậc nhất thế giới. Từ bản vẽ đến những viên gạch đầu tiên, dự án được xây dựng với tầm nhìn duy mỹ cùng mục tiêu tái định vị chuẩn sống đẳng cấp tại lõi trung tâm quận 1, TP.HCM.

Tổ hợp căn hộ - khách sạn cao cấp này còn được kỳ vọng cũng sẽ song hành cùng các tòa nhà Bitexco, Vietcombank, những tòa khách sạn 5-6 sao...trở thành một trong những công trình mang tính biểu tượng của thời đại, hài hòa trong nét văn hóa đậm “chất Sài Gòn”, những công trình di sản bao quanh như Nhà thờ Đức Bà, Chợ Bến Thành, Nhà hát thành phố, phố đi bộ Nguyễn Huệ…Đặc biệt hơn là những giá trị “tiền không thể mua được” đến từ cộng đồng tinh hoa tại The Grand Manhattan.

Là sản phẩm bất động sản thuộc phân khúc hạng sang, The Grand Manhattan còn tạo ấn tượng với thị trường bằng những tiện ích đặc quyền mang đến trải nghiệm sống đắt giá. Điểm nhấn là khách sạn tiêu chuẩn 5 sao quốc tế Avani Saigon, và hệ sinh thái tiện ích hạng sang NovaGrouptừ chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí, ẩm thực…như Nova Market Premium, Phindeli Premium, Sushi Tei Premium…

Chất sống quốc tế tại dự án còn được khẳng định qua hệ thống tiện ích cao cấp như hệ thống an ninh đa lớp, bãi đậu xe định danh, công viên nội khu rộng 4.200 m2, khu vực hồ bơi vô cực, hệ thống phòng gym, spa…

Hệ tiện ích đẳng cấp tại The Grand Manhattan.

Quyết định sở hữu một căn hộ tại dự án, diễn viên Trương Ngọc Ánh chia sẻ: “The Grand Manhattan là không gian để sống, để trải nghiệm và nâng niu những xúc cảm. Tại The Grand Manhattan, mỗi khi trở về nhà, chủ nhân như bước vào một khách sạn xa hoa, thả mình giữa không gian xanh nội khu yên bình và tận hưởng lối sống tiện nghi hoàn hảo.. The Grand Manhattan còn là biểu trưng cho sự thành công và lòng kiêu hãnh của mỗi chủ nhân".

Trương Ngọc Ánh sở hữu riêng cho mình một căn hộ hạng sang The Grand Manhattan.

