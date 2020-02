Số người chết do virus corona tăng lên 492, 757 ca khỏi bệnh

Tính tới sáng 5/2, tổng cộng 24.324 ca nhiễm bệnh và 490 người chết được ghi nhận tại Trung Quốc đại lục. Trên toàn thế giới có 492 người thiệt mạng do virus corona, với 2 ca được ghi nhận bên ngoài Trung Quốc đại lục là ở Hong Kong và Philippines.

Trong khi đó, 757 ca được chữa khỏi bệnh được ghi nhận trên toàn cầu.

Số liệu cập nhật từ Ủy ban Y tế ở Hồ Bắc - nơi bị virus tấn công mạnh nhất, cho thấy có 3.156 trường hợp nhiễm mới hôm 4/2, đưa tổng số ca nhiễm virus corona trong tỉnh lên 16.678. Số người chết trong tỉnh hiện là 479.

Tại thủ phủ Vũ Hán của Hồ Bắc, nơi virus corona bùng phát, có tổng cộng 362 người chết vì virus này. Số ca được xác nhận nhiễm mới trong ngày 4/2 ở Vũ Hán là 1.967 trường hợp.

Dữ liệu vừa công bố cho thấy tỷ lệ chết do virus corona tại Hồ Bắc giảm nhẹ, giảm xuống khoảng 2,9% so với 3,1% ngày hôm trước. Tỷ lệ chết do virus corona trong tỉnh Hồ Bắc vẫn cao hơn đáng kể so với tỷ lệ quốc gia - hiện chỉ đứng ở mức hơn 2%.

Theo số liệu mới nhất, được công bố sang 5/2, hơn 2.500 bệnh nhân đang điều trị ở Hồ Bắc đang ở trong tình trạng nghiêm trọng hoặc nguy kịch.

Số người chết do virus corona ở Trung Quốc lên đến 490 (Ảnh: EPA)

Dữ liệu mới được đưa ra trong bối cảnh các chuyên gia y tế lên tiếng rằng số ca mắc bệnh thực sự có thể cao hơn đáng kể, vì các thống kê chính thức thường chỉ phản ánh các trường hợp cấp tính khi bệnh nhân được đưa vào bệnh viện

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố loại virus giống cúm này là trường hợp khẩn cấp toàn cầu và các chuyên gia cho biết vẫn còn nhiều điều chưa biết, bao gồm cả tỷ lệ chết và cách thức lây nhiễm đường lây truyền.

Người đứng đầu WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 4/2 kêu gọi Bộ trưởng Y tế các nước nhanh chóng tăng cường việc chia sẻ dữ liệu về virus corona và cho biết ông sẽ cử một nhóm chuyên gia quốc tế đến làm việc với các đối tác Trung Quốc.

WHO đã gửi khẩu trang, găng tay, mặt nạ phòng độc và gần 18.000 áo bảo hộ từ kho dự trữ của tổ chức này tới khoảng 20 quốc gia cần hỗ trợ.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.