Những quốc gia nào may mắn chưa có dịch Covid-19?

Theo cập nhật của Worldometers tính đến ngày 7/4, thế giới ghi nhận 209 quốc gia và vùng lãnh thổ có người nhiễm SARS-CoV-2, trong đó châu Âu là châu lục mà tất cả các quốc gia vùng lãnh thổ đều ghi nhận có người nhiễm bệnh.

Quốc gia mới nhất trên thế giới ghi nhận có người nhiễm SARS-CoV-2 là Sao Tome và Principe. Quốc đảo trên vịnh Guinea ở Trung Phi ghi nhận 4 ca nhiễm trong ngày 6/4.

Như vậy, châu Phi chỉ còn Lesotho là quốc gia duy nhất trên đất liền chưa ghi nhận có người nhiễm SARS-CoV-2. Ngoài ra lục địa này còn Liên bang Comoros – quốc đảo ở Trung Phi nằm trên Ấn Độ Dương và đảo Saint Helena (thuộc Anh) ở Nam Đại Tây Dương chưa có người nhiễm SARS-CoV-2.

Bản đồ dịch Covid-19 trên toàn cầu.

Châu Á, nơi khởi phát của đại dịch Covid-19 nhưng lại là châu lục còn nhiều quốc gia trên đất liền may mắn chưa có Covid-19 nhất. Cụ thể, châu Á còn CHDCND Triều Tiên, Tajikistan, Turkmenistan và Yemen.

Châu Mỹ hiện chỉ còn đảo Pitcairn (thuộc Anh) ở ngoài khơi Nam Thái Bình Dương là vùng đất chưa ghi nhận có người nhiễm SARS-CoV-2.

Còn châu Đại Dương với địa lý đặc biệt (chủ yếu là các quốc đảo) nên việc lây lan của Covid-19 được hạn chế. Cũng bởi vậy, rất nhiều quốc đảo ở châu lục này chưa ghi nhận có người nhiễm SARS-CoV-2.

Cụ thể, châu Đại Dương còn các đảo Christmas and Cocos (thuộc Australia), Norfolk (thuộc Asutralia), Niue (New Zealand), Cook (thuộc New Zealand), Tokelau (thuộc New Zealand), Vanuatu, Palau, Tonga, Samoa, Samoa (thuộc Mỹ), Wallis và Futuna (thuộc Pháp), Tuvalu, Kiribati, Nauru, Marshall và Federated States thuộc Micronesia là những đảo chưa ghi nhận có người nhiễm SARS-CoV-2.