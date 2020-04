Tính đến 8h ngày 5/4, số người nhiễm SARS-CoV-2 tại Mỹ đang là 311.357 người, trong đó 8.452 người thiệt mạng, 8.206 người trong tình trạng nguy kịch và 14.741 đã bình phục.

Hơn 8 nghìn người Mỹ nhiễm SARS-CoV-2 trong tình trạng nguy kịch.

Số người trong tình trạng nguy kịch ở Mỹ cao nhất thế giới. Đứng thứ 2 là Pháp với 6.838 người, thứ 3 là Tây Ban Nha với 6.532 người, thứ 4 là Iran với 4.103 người. Tiếp đến là Italy 3.994 người, Đức 3.936 người.

Tại cuộc họp báo hôm 4/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả bức tranh ảm đạm trong hai tuần tới trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, ông nhấn mạnh rằng số người chết vì virus corona chủng mới sẽ ít hơn nếu thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhất định.

“Tuần này đến tuần sau là thời điểm khó khăn nhất. Thật không may, sẽ có rất nhiều người thiệt mạng. Tuy nhiên, số người chết sẽ ít đi nếu thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhất định”, Tổng thống Trump nói.

Bang New York vẫn là tâm dịch của nước Mỹ và thế giới với số người nhiễm đã lên tới 114.775 người, tăng 11.299 người trong ngày 4/4. Số người chết tại bang New York hiện đang là 3.565 người, tăng 347 người so với ngày trước đó.

New Jersey đứng thứ 2 với 34.124 người nhiễm, 846 người chết. Michigan đứng thứ 3 với 14.225 người nhiễm, 540 người chết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ban bố tình trạng thảm họa đối với bang Wisconsin – nơi ghi nhận có 2.112 người nhiễm SARS-CoV-2 và bang Nebraska – nơi có 321 người nhiễm.