Thế giới sẽ đạt 'mức tăng nhiệt thảm khốc' 2,7 độ C trong thế kỷ 21

(VTC News) -

UNEP cho biết, thế giới sẽ đạt mức tăng nhiệt độ trung bình 2,7 độ C trong thế kỷ 21 nếu không có thêm cam kết khí hậu nào khác được thực hiện.

Theo báo cáo của UNEP, Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDCs) của các nước cùng các cam kết khí hậu hiện có sẽ chỉ giảm 7,5% lượng phát thải khí nhà kính hàng năm vào năm 2030, so với cam kết trước đó năm 2015. Cần cắt giảm tới 30% để nhiệt độ thế giới chỉ tăng 2 độ C và 55% để đạt mục tiêu dưới 1,5 độ C.

Thỏa thuận Paris và Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) đã cảnh báo về hậu quả thảm khốc nếu Trái Đất nóng lên quá nhiệt độ trung bình là 2 độ C.

Nhiệt độ trung bình của thế giới sẽ tăng lên mức 2,7 độ C trong thế kỷ 21. (Ảnh: Getty Images)

Tính đến ngày 30/9, chỉ 120 quốc gia - chiếm hơn một nửa lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu - cập nhật hoặc đưa ra NDC mới. Báo cáo của UNEP cũng xem xét cả các cam kết về khí hậu chưa được đệ trình của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Với các NDC chính thức được đệ trình và công bố hiện tại, có tới 66% khả năng xảy ra tình trạng nóng lên toàn cầu ở mức 2,7 độ C trong thế kỷ 21.

“Để có cơ hội hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C, chúng tôi có 8 năm để giảm thêm 28 gigatonnes tương đương CO2 (GtCO2e) phát thải hàng năm, con số này cao hơn những gì đã được hứa hẹn trong NDC và các cam kết khác - tương đương với việc phải giảm gần một nửa lượng phát thải khí nhà kính hiện nay”, UNEP cho biết.

Theo Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Báo cáo Khoảng cách Phát thải năm 2021 cũng cho thấy Trái đất thực sự đang hướng đến mức tăng nhiệt độ thảm khốc 2,7 độ C.