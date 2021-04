Thế giới ra tay giải cứu có đủ giúp Ấn Độ chặn đứng sóng thần COVID-19?

(VTC News) -

Khi làn sóng COVID-19 thứ hai hoành hành khắp Ấn Độ, thế giới ra tay giải cứu. Máy tạo oxy từ Ả-rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) được gửi sang New Delhi. Hàng triệu USD được chuyển về từ các công ty do các doanh nhân người Mỹ gốc Ấn đứng đầu quyên góp giúp Ấn Độ chống dịch.

Các nước Mỹ, Anh, Pháp cam kết sẽ hỗ trợ quốc gia Nam Á vượt qua tình hình khó khăn hiện tại.

Nhưng theo New York Times, chừng đó không đủ để bịt lỗ hổng trong hệ thống y tế đang bị dịch bệnh đè bẹp của Ấn Độ.

"Đó là một tình huống tuyệt vọng", Tiến sĩ Ramanan Laxminarayan, Giám đốc Trung tâm động lực học dịch bệnh, kinh tế và chính sách có trụ sở tại Washington nói.

Ông Laxminarayan cho rằng các khoản quyên góp sẽ được hoan nghênh, nhưng sẽ chỉ giải quyết được một phần nhỏ của vấn đề.

Bệnh nhân COVID-19 thở oxy bên ngoài một đền thờ ở New Delhi. (Ảnh: NYT)

Vào những tháng đầu năm 2021, chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi hành động với tâm thế đã chiến thắng dịch bệnh dù biến thể COVID-19 khi đó lan rộng khắp thế giới.

Các cuộc bầu cử ở năm bang Ấn Độ vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Chính phủ cho phép hàng nghìn người tụ tập để tham gia một lễ hội tôn giáo của người Hindu.

Nhưng tuần trước, ông Modi thừa nhận cơn bão COVID-19 đang làm rung chuyển Ấn Độ.

Các bệnh nhân chết ngạt ở thủ đô New Delhi và các thành phố khác vì nguồn cung cấp oxy cho các bệnh viện đã hết. Người thân của họ đỏ mắt săn lùng bình oxy khi không tìm thấy giường bệnh trống trong các bệnh viện. Những giàn hỏa táng tạm bợ được dựng lên ở bãi đậu xe, công viên thành phố.

Khi bản thân Ấn Độ khó có thể tự mình gắng gượng, ông Modi dường như đang hướng tới phần còn lại của thế giới.

Hồi đầu tháng, Adar Poonawalla, giám đốc điều hành của Viện Huyết thanh Ấn Độ - nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới kêu gọi Tổng thống Biden dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với nguyên liệu thô được sử dụng để sản xuất vaccine COVID-19.

Trước áp lực gia tăng, Nhà Trắng cuối tuần trước cho biết đã loại bỏ trở ngại đối với việc xuất khẩu nguyên liệu thô cho vaccine và Mỹ sẽ cung cấp các biện pháp điều trị, các bộ dụng cụ chẩn đoán nhanh và máy trợ thở cho New Delhi.

"Giống như việc Ấn Độ gửi hỗ trợ tới Mỹ khi các bệnh viện của chúng tôi căng mình đối phó với dịch bệnh, chúng tôi quyết tâm giúp đỡ Ấn Độ trong thời điểm cần thiết", ông Biden viết trên Twitter.

Hôm 26/4, chính quyền Biden thông báo sẽ chia sẻ 60 triệu liều vaccine AstraZeneca từ kho dự trữ với các quốc gia khác trong những tháng tới. Tuy nhiên, không rõ Ấn Độ có nằm danh sách các quốc gia này hay không.

Viện Huyết thanh của Ấn Độ chưa bình luận về thông báo của Nhà Trắng.

Trước khi làn sóng COVID-19 thứ hai càn quét, Ấn Độ áp dụng chính sách ngoại giao vaccine, bán hoặc tặng 66,4 triệu liều.

Vào cuối tháng 3, khi các ca nhiễm mới bắt đầu tăng mạnh, ông Modi quyết định ngừng xuất khẩu vaccine. Quyết định này làm tê liệt chiến dịch tiêm chủng của một số quốc gia dựa vào vaccine sản xuất tại Ấn Độ.

Nhưng quốc gia Nam Á vẫn đang rơi vào tình trạng khan hiếm vaccine. Thực tế này cản trở nỗ lực bảo vệ người dân của Ấn Độ. Hiện mới chỉ có 2% dân số Ấn Độ tiêm đủ hai liều vaccine.

Các giàn hỏa thiêu lộ thiêu tập thể xuất hiện khắp Ấn Độ những ngày qua. (Ảnh Reuters)

Một số quốc gia đang tăng cường hỗ trợ Ấn Độ.

Anh cam kết hỗ trợ 495 máy tạo oxy, 120 máy thở không xâm lấn và 20 máy thở bằng tay từ nguồn dự trữ quốc gia. Pháp và Australia cũng tuyên bố sẽ gửi nguồn cung cấp oxy. Ngay cả Pakistan - quốc gia duy trì mối quan hệ lạnh nhạt với Ấn Độ thời gian qua đề nghị cung cấp máy thở, máy X-quang kỹ thuật số và phương tiện bảo vệ cá nhân cho người láng giềng.

Hai doanh nhân người Mỹ gốc Ấn - Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella và Giám đốc Google, Sundar Pichai cho biết công ty của họ sẽ hỗ trợ tài chính cho Ấn Độ.

"Thật đau lòng khi chứng kiến cuộc khủng hoảng COVID-19 ngày càng tồi tệ ở Ấn Độ", ông viết trên Twitter, cam kết sẽ hỗ trợ 18 triệu USD cho các nhóm làm việc tại nước này.

Hôm 25/4, Liên minh châu Âu thông báo sẽ cung cấp oxy và thuốc men.

“EU đang tổng hợp các nguồn lực để đáp ứng nhanh chóng yêu cầu hỗ trợ của Ấn Độ thông qua Cơ chế bảo vệ dân sự của EU”, Ursula von der Leyen - Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho hay.

Theo các chuyên gia, một phần nguyên nhân khiến Ấn Độ lâm vào tình cảnh "vỡ trận" như hiện tại là bởi nước này tụt hậu so với các nước khác về khâu chuẩn bị, khả năng mở rộng quy mô chăm sóc y tế cũng như yếu kém trong việc sắp xếp để các bệnh nhân kịp thời tiếp cận nguồn cung oxy.

"Đầu tư sớm và tích cực là cực kỳ cần thiết", Tiến sĩ Krishna Udayakumar, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Y tế Toàn cầu Duke nói.

Không giống như Mỹ và Anh - những quốc gia ký thỏa thuận mua trước hàng triệu liều vaccine AstraZeneca từ cách đây một năm, Ấn Độ phải đợi tới tháng 1 mới bắt đầu đặt hàng. New Delhi sau đó chỉ mua 15,5 triệu liều do Viện Serum Ấn Độ và công ty dược phẩm Bharat Biotech sản xuất. Con số này được xem là không thấm vào đâu so với quy mô dân số 1,4 tỷ dân của Ấn Độ.

Từ tháng 9/2020, Ấn Độ nói ở thời điểm đỉnh dịch lần đầu, họ phụ thuộc rất nhiều vào vaccine Sputnik V của Nga khi ký kết thỏa thuận mua 100 triệu liều. Nhưng Sputnik V sẽ không có sẵn ở Ấn Độ cho tới tháng sau.

Nếu Ấn Độ tăng cường đáng kể năng lực sản xuất vaccine của mình và cấp phép khẩn cấp cho các nhà sản xuất vaccine khác, nước này có thể hạn chế tác động tồi tệ nhất của làn sóng thứ hai.

"Đây là giải pháp lâu dài duy nhất. Ấn Độ có khả năng làm vậy nếu nước này thực sự lưu tâm vào điều đó", ông Udayakumar cho hay.