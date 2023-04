(VTC News) -

Với hệ thống thực đơn đa dạng từ The Catering, khách hàng có thể thoải mái lựa chọn tùy theo nhu cầu và mong muốn của gia đình.

Dịch vụ đặt tiệc tại nhà trọn gói của The Catering

Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc chế biến món ăn và tổ chức tiệc, hiện nay The Catering là đơn vị được không ít khách hàng tin tưởng và lựa chọn. Đơn vị luôn mang tới cho quý khách hàng đa dạng các dịch vụ như: tiệc sinh nhật, thôi nôi, đám cưới, tất niên, tiệc công ty hay đặt nấu tiệc tại nhà.

Về chất lượng món ăn

The Catering có đội ngũ đầu bếp giàu kinh nghiệm đảm bảo mang tới những món ăn thơm ngon và chỉn chu nhất. Hơn nữa, hệ thống máy móc thiết bị cũng được đảm bảo về chất lượng để món ăn có độ thơm ngon và an toàn vệ sinh tối đa.

Đầu bếp có tay nghề chuyên môn.

Ngoài ra, toàn bộ nguyên liệu tại đây đều được nhập khẩu từ nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hệ thống thực đơn tại The Catering cũng vô cùng đa dạng và không ngừng được sáng tạo, bổ sung thêm. Ngay cả gia vị chế biến món ăn cũng được The Catering lựa chọn rất tỉ mỉ. Vì thế, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng món ăn khi đặt tiệc tại nhà.

Thực đơn đa dạng

The Catering sở hữu thực đơn đa dạng và hấp dẫn với hàng trăm món ngon từ truyền thống tới hiện đại. Các món ăn tại đây phù hợp với mọi lứa tuổi khác nhau. Hơn thế nữa quý khách còn có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu của gia đình.

Thực đơn món ăn đa dạng.

Đối với các sự kiện đặt trước như tiệc thôi nôi, sinh nhật, tân gia nhà mới…, nhà hàng sẽ thực hiện theo đúng yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể tham khảo thực đơn gợi ý có sẵn tại The Catering. Tại đây có đầy đủ các loại tiệc chay, BBQ, Buffet, tiệc theo bàn…

Bàn ghế và dụng cụ

The Catering nhận cung cấp cả dịch vụ đặt bàn tiệc tại nhà, dụng cụ ăn uống hay thiết bị trang trí khi khách hàng có nhu cầu. Nhà hàng có đầy đủ các gói từ bình dân tới cao cấp tùy theo nhu cầu của các bạn. Quý khách sẽ không phải lo lắng chuẩn bị bất kỳ điều gì mà chỉ cần nhấc máy lên và gọi tới The Catering.

Khi đặt tiệc tại đây, khách hàng có thể lựa chọn hình thức đặt đồ ăn sẵn. Ngoài ra, đội ngũ đầu bếp còn tới tận nơi và nấu tiệc tại nhà nếu khách hàng yêu cầu.

Cho thuê bàn ghế khi đặt tiệc tại nhà.

Đội ngũ nhân viên phục vụ

Ngoài việc cho cung cấp món ăn và cho thuê trang thiết bị thì The Catering còn có đội ngũ nhân viên phục vụ tận bàn cho bạn. Nhân viên tại đây đều là các bạn trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp. Chắc chắn quý khách hàng sẽ hài lòng với cách phục vụ của The Catering.

Nếu gia đình bạn mở tiệc đãi khách lớn, The Catering sẽ cử đội ngũ phục vụ tới tận nơi để hỗ trợ. Sau khi bữa tiệc kết thúc đơn vị sẽ tổ chức thu gom và dọn dẹp. Gia đình sẽ không cần phải làm bất cứ việc gì trong bữa tiệc của mình.

Một số tiện ích khác tại The Catering

Ngoài cung cấp các dịch vụ đặt tiệc tại nhà, The Catering còn hỗ trợ cho thuê thiết bị sự kiện như âm thanh, ánh sáng, sân khấu… để sử dụng trong buổi tiệc. Đặc biệt hơn, nếu khách hàng có nhu cầu thuê MC, ban nhạc hay ảo thuật gia… góp vui cho bữa tiệc, The Catering sẵn sàng hỗ trợ vấn đề này.

The Catering cam kết phục vụ quý khách hàng mọi lúc mọi nơi ngay khi tiếp nhận yêu cầu. Tuy nhiên nếu muốn đặt tiệc tại nhà, khách hàng cần liên hệ hotline 0934.551.788 - 0906.228.255 trước để nhà hàng có sự chuẩn bị tốt nhất.

THE CATERING PARTY & EVENT SERVICE ● Địa chỉ: 11/55 Nguyễn Hữu Tiến - phường Tây Thạnh - quận Tân Phú - TP.HCM ● Wesite: https://thecatering.vn ● Điện thoại: (028)3 944 6879 ● Hotline: 0934.551.788 - 0906.228.255 ● Email: [email protected]

Bảo Anh