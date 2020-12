The Banker vinh danh SHB là ngân hàng của năm – Bank of the Year 2020

(VTC News) -

Đây là năm thứ tư SHB vinh dự nhận giải thưởng uy tín này, tiếp tục khẳng định sự phát triển toàn diện, bền vững của ngân hàng.

The Banker là tạp chí uy tín đã có mặt 95 năm trong ngành tài chính, ngân hàng thế giới, thuộc tập đoàn truyền thông tài chính ngân hàng Financial Times và có trụ sở chính tại Luân Đôn, Anh. Bank of the Year là giải thưởng thường niên được The Banker tổ chức bình chọn nhằm vinh danh những ngân hàng tốt nhất của năm trên khắp 120 quốc gia toàn thế giới.

SHB đã xuất sắc đáp ứng các tiêu chí khắt khe của hội đồng bình chọn và được The Banker vinh danh Ngân hàng của Năm – Bank of the Year 2020. Cùng với những tăng trưởng lạc quan về ROE (tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu), lãi ròng, đặc biệt là sự gia tăng ấn tượng vốn điều lệ và tổng tài sản, SHB đã cho thấy sự phát triển bền vững về cả quy mô và hoạt động kinh doanh.

Góp phần thiết thực thúc đẩy nhóm các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), tháng 12 năm 2019, SHB chính thức hợp tác với sàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới Amazon, chắp cánh đưa hàng Việt Nam xuất khẩu qua thị trường Mỹ rộng lớn với nhiều thuận lợi. Mối quan hệ hợp tác giữa SHB - Amazon được đánh giá là kịp thời, đúng lúc, trong bối cảnh, sự xuất hiện của Covid-19 đã thúc đẩy nhiều người tiêu dùng Việt Nam mua sắm trực tuyến hơn.

Trong nước, SHB tiếp tục ký kết với Quỹ Phát triển doanh nghiệp Bộ Kế hoạch Đầu tư, đưa nguồn vốn giá rẻ tới các doanh nghiệp SME. The Banker nhấn mạnh: “Việc hỗ trợ phân khúc doanh nghiệp SME luôn là hoạt động trọng điểm, đi đầu và thể hiện mức độ cống hiến của SHB cho đất nước trong thời gian qua, chính điều này đã góp phần lớn giúp SHB dành giải Ngân hàng của năm tại Việt Nam”.

Bên cạnh đó, Ngân hàng SHB đặc biệt gây ấn tượng với hội đồng bình chọn bằng loạt sản phẩm dịch vụ linh hoạt và các giải pháp công nghệ hiện đại, nhằm gia tăng lợi ích thiết thực cho khách hàng. Trong khuôn khổ cuộc bình chọn, gói tiết kiệm An Phúc của SHB được ban tổ chức đánh giá rất cao về tính hiệu quả đi đôi với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cùng với việc phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ và tiếp tục triển khai nhiều dự án công nghệ số, hiện đại hóa ngân hàng, SHB khẳng định là ngân hàng luôn tận tâm phục vụ khách hàng, mang lại các giải pháp tài chính và phi tài chính phù hợp, tin cậy.

Năm 2020, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng chịu tác động sâu rộng của đại dịch COVID-19 lên mọi mặt kinh tế, xã hội. Yếu tố này cũng đã tác động nhất định tới cuộc bình chọn của The Banker và SHB tiếp tục cho thấy nhiều ưu điểm vượt trội.

Phát huy vai trò của một ngân hàng thương mại top đầu, SHB nhanh chóng triển khai gói tín dụng quy mô 25.000 tỷ đồng với nhiều ưu đãi về lãi suất cho vay, phí dịch vụ ngân hàng, đặc biệt giảm lãi suất cho vay tối thiểu 2%/năm so với lãi suất thông thường. Ngân hàng đồng thời miễn hoặc giảm lãi suất, phí cho các khoản vay cũ, triển khai các phương án cơ cấu nợ, giãn nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch.

Trên một khía cạnh khác, tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ đồng hành cùng cả nước chống dịch, SHB đã phối hợp với khách hàng, đối tác, các doanh nghiệp của doanh nhân Đỗ Quang Hiển, ủng hộ 65 tỷ đồng cùng cả nước chống dịch COVID-19; ủng hộ hơn 70 tỷ đồng cùng người dân miền Trung, Tây Nguyên chống bão lũ và các hoạt động an sinh xã hội, vì người nghèo.

Chia sẻ về giải thưởng, ông Nguyễn Văn Lê – Tổng Giám Đốc SHB cho biết: “Cùng với phát triển kinh doanh bền vững, nỗ lực thực hiện tốt nhất mọi sứ mệnh dành cho khách hàng, cổ đông, cộng đồng và đất nước, SHB khẳng định là một ngân hàng phát triển toàn diện, bền vững, xứng đáng với giải thưởng Ngân hàng của Năm - Bank of the Year 2020. Giải thưởng tiếp tục là sự ghi nhận, cổ vũ chúng tôi trên hành trình tiếp theo, góp phần kết nối những thành công, thịnh vượng trong tương lai”.