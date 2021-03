The 1970: Sức hút đặc biệt từ phong cách thời trang Vintage

(VTC News) -

Phong cách Vintage phát triển qua nhiều thời kỳ, mang đến cho các tín đồ thời trang nhiều xu hướng trang phục đẳng cấp và sang trọng mang hơi thở cổ điển của từng thập kỷ. Nét đẹp từ thời trang Vintage là bản phối ấn tượng mang nét giao hòa giữa quá khứ và hiện tại khiến nam giới thêm phần lôi cuốn, bí ẩn và độc đáo hơn.

Sự trở lại của xu hướng thời trang Vintage trong thời trang phái mạnh từ tinh thần hoài niệm về quá khứ xưa cũ không bao giờ làm cho thời trang Vintage trở nên lỗi thời. Bằng sự kết hợp hài hòa giữa tinh thần cổ điển ấy cùng cảm hứng vị lai hiện đại, phong cách Vintage được nâng tầm phong cách như thay lời khẳng định vẻ đẹp nam tính của người đàn ông đương đại.

Không chỉ vậy, chất liệu vải từ phong cách Vintage bền, đẹp, màu sắc khiến cho nam giới như xuất hiện với diện mạo mới mẻ, pha trộn giữa hơi thở hiện đại và chút dư vị của hoài niệm xưa cũ. Việc sở hữu cho mình thời trang phong cách Vintage khiến bạn trở nên đặc biệt hơn.

Phong cách thời trang của mỗi người đều thể hiện tính cách, sở thích, nghề nghiệp của họ. Xu hướng thời trang luôn thay đổi từng ngày, vì vậy, bạn đừng ngần ngại khi thay đổi phong cách thời trang của mình. Khi bạn sử dụng những bộ trang phục Vintage phù hợp sẽ giúp bạn cảm thấy vui vẻ, tự tin và tràn đầy năng lượng hơn.

Thời trang Vintage không chỉ thu hút bởi nữ giới mà các “đấng mày râu” cũng cực kỳ yêu thích thời trang của thập niên 1970. Từ chất lượng của cấu trúc vải cho đến vẻ đẹp tinh tế, cổ điển của phong cách thời trang này đều là những đặc điểm khiến nam giới yêu thích.

Đối với The 1970, shop thời trang nam giới với đa dạng kiểu cách, thiết kế, đến chất liệu vải, đặc biệt là chất liệu vải Pantsuit, trang phục vải Denim và trang phục màu trung tính làm nên phong cách của các đấy mày râu. Nam giới khoác lên chiếc áo hay đôi giày phong cách Vintage tạo thêm phần nam tính, thú vị hơn.

The 1970 tự hào là thương hiệu thời trang dành cho nam giới, mang đến cho bạn những bộ trang phục Vintage chất lượng, thời thượng. Sứ mệnh của The 1970 là giúp bạn nâng tầm cá tính và phong cách thời trang cho riêng mình. The 1970 sẽ đồng hành cùng bạn, giúp bạn cảm thấy tự tin, tỏa sáng bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào.

Cùng với sự đổi thay của xã hội, dòng chảy thời trang cũng liên tục, không ngừng nghỉ. The 1970 luôn dẫn đầu xu hướng thời trang Vintage, mang đến phong cách thời trang khác biệt, mới mẻ, thiết kế độc đáo, sáng tạo để bạn lôi cuốn hơn. Khi bạn muốn đổi mới bản thân, muốn sở hữu cho mình phong cách thời trang Vintage đẳng cấp, hãy đến với The 1970.