Thầy Quang Hải bại trận ngày ra quân VCK giải bóng đá U15 Quốc gia

Chiều 18/10 đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ bảng B VCK giải bóng đá Vô địch U15 Quốc gia - Next Media 2020. Ở trận đấu đầu tiên, U15 PVF có cuộc chạm trán U15 Đồng Nai. Một cuộc đối đầu thú vị khi U15 PVF được xem là ứng cử viên vô địch của giải đấu, còn U15 Đồng Nai được đánh giá là một ẩn số khi trên băng ghế chỉ đạo của đội bóng Nam bộ có sự xuất hiện của trợ lý HLV Nguyễn Quốc Bình - thầy cũ của những ngôi sao của ĐTQG như Quang Hải, Đình Trọng, Hùng Dũng...

Được đánh giá cao hơn U15 Đồng Nai nên không khó hiểu khi U15 PVF là đội giành quyền kiểm soát trong suốt hiệp 1. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự chặt chẽ của đối thủ cùng sự phung phí của các tiền đạo khiến U15 PVF không thể có bàn thắng trong 45 phút đầu tiên. Trong khi đó, những đợt tấn công của U15 Đồng Nai cũng chỉ dừng ở mức cơ hội. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hoà 0-0.

U15 PVF (áo đỏ) giành chiến thắng vất vả U15 Đồng Nai (áo vàng).

Bước sang hiệp 2, U15 PVF vẫn duy trì kiểm soát thế trận. Suýt chút nữa họ có được bàn mở tỷ số ở phút 54 khi bóng bị phá ngay trên vạch vôi sau cú dứt điểm của Duy Hưng. Đến phút 77, các CĐV đội bóng áo đỏ mới có dịp ăn mừng khi Nguyễn Gia Bảo tung ra đường kiến tạo thuận lợi để tiền đạo Nguyễn Anh Tuấn mở tỷ số cho U15 PVF.

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao độ ở những phút cuối. Phút 90, từ tình huống phản công, Nguyễn Anh Tuấn có đường chuyền cho đội trưởng Thái Bá Đạt nâng tỷ số lên 2-0. Ngay sau đó, từ tình huống tấn công bên cánh phải, Nguyễn Minh Trí tạt bóng chính xác để Trần Thanh Phong rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho U15 Đồng Nai.Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì mà các học trò của HLV trưởng Bùi Minh Tuấn làm được. Chung cuộc, U15 PVF vượt qua U15 Đồng Nai với tỷ số 2-1.

Trận đấu còn lại của bảng B chính là “Derby Quảng - Đà” giữa U15 Quảng Nam và U15 SHB Đà Nẵng “derby Quảng - Đà”.Vượt trội về thể hình và kinh nghiệm, U15 SHB Đà Nẵng sớm áp đặt thế trận. Phút 18, Huỳnh Trung Đạt tạt bóng cho Đức Thiện dứt điểm nhưng cú đánh đầu của cầu thủ số 17 lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Chỉ 4 phút sau, Thanh Tùng có bàn mở tỷ số trận đấu cho U15 Đà Nẵng từ đường căng ngang thuận lợi của đồng đội. Sau bàn thua, U15 Quảng Nam càng chơi càng hay. Phút 29, Lê Chấn Hưng chớp thời cơ ghi bàn gỡ hoà cho U15 Quảng Nam sau sai lầm của hàng thủ đối phương.

U15 Quảng Nam (áo trắng) và U15 SHB Đà Nẵng (áo vàng) cống hiến một trận cầu đôi công hấp dẫn.

Bước sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi khi các đội vẫn chơi ăn miếng, trả miếng. Đáng tiếc, xà ngang và cột dọc đã khiến trận đấu không có thêm bất kỳ bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc, hai đội rời sân với tỷ số hòa 1-1.

Với kết quả này, U15 PVF tạm thời nắm ngôi đầu bảng B với 3 điểm trong tay, U15 Quảng Nam và U15 SHB Đà Nẵng chia nhau 2 vị trí giữa BXH với 1 điểm có được. Trong khi đó, U15 Đồng Nai xếp ở vị trí cuối cùng với 0 điểm.

Ngày mai (19/10), các trận đấu ở bảng A sẽ tiếp tục diễn ra khi U15 Viettel gặp U15 TP. HCM lúc 15h00 và U15 Becamex Bình Dương gặp U15 SLNA lúc 17h30. Cả hai trận đấu đều được tường thuật trực tiếp trên kênh On Sports - VTC3, BTV2, BTV4 cũng như Youtube, Fanpage VFF Channel, On Sports và Next Sports.

Với sự đồng hành của Next Media, công tác tổ chức, truyền thông và phát sóng giải đấu sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, mang đến cho khán giả cả nước những diễn biến hấp dẫn của Vòng chung kết. Nhiều trận đấu của giải sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh On Sports (VTC3) và BTV (Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương). Ngoài ra, Next Media cũng sẽ thực hiện truyền hình trực tiếp các trận đấu trên Youtube và Fanpage VFF, Next Sports.

