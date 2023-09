'Thầy hiệu trưởng Dumbledore' phim Harry Potter qua đời ở tuổi 82

(VTC News) -

Tối 28/9 (theo giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về sự ra đi của nam diễn viên gạo cội Michael Gambon. Theo CNN, ông qua đời vì chứng bệnh viêm phổi.

Người đại diện của ông cho biết: “Chúng tôi rất đau buồn khi thông báo về sự ra đi của Michael Gambon. Người chồng và người cha yêu quý của chúng tôi đã ra đi thanh thản trong bệnh viện cùng vợ và con trai bên giường bệnh, sau một cơn viêm phổi. Ông đã qua đời ở tuổi 82.

Chúng tôi cảm kích sự tôn trọng của mọi người đối với tính riêng tư ở thời điểm đau buồn này, xin cảm tạ những lời nhắn, động viên và tình cảm của khán giả".

Nam diễn viên Michael Gambon.

Michael Gambon sinh năm 1940. Ông được biết đến nhờ loạt phim dài tập The Singing Detective và trở nên nổi tiếng toàn cầu nhờ vai thầy hiện trưởng Dumbledore trong loạt phim Harry Potter, từ phần 3 đến hết.

Ngoài ra, ông từng xuất hiện trong những phim điện ảnh như The Cook, The Thief, His Wife & Her Lover (1989), The Wings of the Dove (1997), The Insider (1999), Amazing Grace (2006), The King's Speech (2010), Quartet (2012), Victoria & Abdul (2017)...

Ở tuổi ngoài 80, Michael Gambon vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Bộ phim gần nhất của ông là phim truyền hình James And Lucia.