Thầy giáo ở Trà Vinh bị tố xâm hại nhiều nam sinh xin tạm ngưng đứng lớp

(VTC News) -

Liên quan vụ thầy giáo Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành (TP Trà Vinh) bị tố xâm hại nhiều nam sinh, ngày 29/3, ông Nguyễn Quốc Phong, Hiệu trưởng trường thông tin: "Thầy này đang dạy lớp 12. Do đó, thầy sợ ảnh hưởng đến giảng dạy khi cơ quan điều tra mời lên làm việc. Thầy xin tạm ngưng đứng lớp và chuyển qua làm công việc khác”.

Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành. (Ảnh: Sở GD-ĐT Trà Vinh)

Cùng ngày, ông Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan công an nhận được 4 đơn tố giác của 4 cựu học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành tố cáo thầy giáo nói trên. Hiện công an đang xác minh làm rõ các tố cáo này.

Như VTC News đưa tin, hôm 25/2, Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành nhận được thông tin mạng xã hội đang lan truyền việc một thầy giáo dạy Văn của trường bị tố có hành vi xâm hại nhiều nam sinh.

Tuy nhiên, thời điểm đó thầy giáo bị tố đang đi công tác nên đến ngày 10/3, trường mới tổ chức cuộc họp với thầy giáo này để làm rõ.

“Nhà trường tổ chức cuộc họp mở rộng, xoay quanh những vấn đề có liên quan trên mạng xã hội. Thầy giáo bị tố cáo khẳng định những thông tin đó là không có. Nhà trường có báo cáo gửi về Sở GD-ĐT để xác minh”, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành nói.

Liên quan đến sự việc, bà Nguyễn Thị Bạch Vân, Giám đốc Sở GD-ĐT Trà Vinh cho biết, vụ việc đang được công an điều tra xác minh.

“Khi có kết quả xác minh chính thức Sở sẽ cung cấp thông tin”, bà Vân cho hay.