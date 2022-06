Thầy giáo dạy tiếng Anh bị tố hiếp dâm nữ sinh lớp 6

(VTC News) -

Công an huyện Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) đang tạm giữ thầy giáo dạy tiếng Anh để điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm một nữ sinh THCS. Hiện đơn vị này đang làm thủ tục chuyển Công an tỉnh khởi tố, điều tra theo thẩm quyền.

Thầy giáo bị tố có hành vi xâm hại tình dục nữ sinh là L.D.C (SN 1980), hiện đang là giáo viên tiếng Anh của một trường THCS trên địa bàn thị trấn Vũ Quang. Nạn nhân là học sinh lớp 6.

Ngôi trường nữ sinh lớp 6 đang theo học. (Ảnh: T.T)

Ông Nguyễn Thanh Hải – Trưởng phòng Giáo dục huyện Vũ Quang xác nhận đã biết sự việc và sẽ đến làm việc với gia đình học sinh.

“Hiện đơn vị đang chờ kết quả điều tra từ cơ quan Công an sau đó mới có hướng xử lý. Thầy C. cũng đã được cơ quan Công an gọi lên làm việc vào chiều thứ 2”, ông Hải thông tin.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.