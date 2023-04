Thấy bạn hẹn hờ hững, cô gái tìm đến tận nhà để rồi bẽ mặt

(VTC News) -

Theo thông tin đăng tải, cô S, người Trung Quốc, vì đã đến tuổi kết hôn mà mãi chưa yêu đương với ai, bèn tìm đến trung tâm mai mối, chấp nhận hẹn hò thông qua giới thiệu.

Qua một buổi gặp gỡ, xem mắt, cô S quen với anh B, thế nhưng sau lần hẹn hò đầu tiên, nam vô tình mà nữ lại hữu ý, anh B không liên lạc lại với cô S.

Bực mình với sự lạnh lùng của anh B, cô S tìm tới tận nhà anh B gõ cửa, mong muốn đối phương hẹn hò với mình. Thế nhưng anh B nhìn thấy cô S lại từ chối luôn, không muốn đi chơi, nói chuyện với cô.

Lúc này, cô S không kiểm soát được cảm xúc, bèn chất vất đối phương: "Có ý gì hả, không ghét tôi thì tại sao không chủ động? Tôi đã tìm đến tận cửa rồi, anh vẫn còn vòng vo?".

Thấy anh B im lặng, cô S lại càng hung hăng hơn, nói ra những lời khó nghe, cuối cùng bị người nhà của anh B chụp ảnh, ghi hình, tung lên mạng.

Nhiều cư dân mạng thở dài sau khi nhìn thấy ngoại hình và thái độ quá mạnh mẽ, tự nhiên của người phụ nữ, họ thẳng thắn cho rằng anh B không chịu hẹn hò, tìm hiểu cô S thêm nữa có lẽ không phải vì dáng vóc, ngoại hình mà do tính cách của cô S, cô là người phụ nữ không có ý thức chăm sóc bản thân, không biết giới hạn, không biết đối nhân xử thế hay hiểu ngầm ý của đối phương.

"Quả nhiên độc thân bằng thực lực", "Độc thân đến giờ cũng là có lý do cả", "Có hàng vạn lý do và một trong những lý do đó là cô ấy không thể nhận rõ chính mình xấu tính thế nào"..., cư dân mạng bình luận.

Tùy Ý (Nguồn: Sohu)