Tháo gỡ nút thắt cuối cùng để số hóa ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm

(VTC News) -

Gỡ rối những khó khăn trong quá trình số hóa

Ngày 16/11, hội thảo trực tuyến “Chữ ký số cá nhân: Đón đầu cơ hội cho ngành tài chính - Ngân hàng” đã được VNPT phối hợp tổ chức cùng sự tham gia của đại diện các cơ quan ban ngành, các tổ chức liên quan cùng các diễn giả hàng đầu trong cả nước.

Hội thảo tập trung chia sẻ những khó khăn, thử thách cũng như cơ hội đi tắt, đón đầu với chữ ký số cá nhân trong việc phát triển các giao dịch trong lĩnh vực tài ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm – vẫn được xem là mạch máu quan trọng của nền kinh tế.

Các diễn giả tham gia thảo luận tại hội thảo.

Ở góc độ của ngành ngân hàng, ông Phan Thái Dũng, Cục phó Cục CNTT Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thể hiện sự trăn trở khi mà hiện nay, chi phí cho chữ ký số cá nhân vẫn còn khá lớn. Điều đó cũng là nguyên nhân khiến cho việc định danh điện tử hầu hết mới chỉ được sử dụng trong các giao dịch nội bộ ngân hàng hoặc các giao dịch của các doanh nghiệp mà chưa áp dụng rộng rãi được với các khách hàng cá nhân – vốn chiếm đa số trong các giao dịch của ngành này.

“Thời gian qua, ngân hàng nhà nước đã cho phép khách hàng của chúng tôi mở tài khoản ngân hàng từ xa. Tuy nhiên, các giao dịch khác như cho vay, thanh toán với giá trị lớn,… khách hàng vẫn phải gặp trực tiếp, vẫn phải ký văn bản giấy tờ”, ông Trần Công Quỳnh Lân - Phó Tổng giám đốc VietinBank cho biết.

Sự hạn chế về định danh cá nhân cũng là nguyên nhân dẫn tới việc số hóa chưa được thực hiện triệt để đối với các lĩnh vực tương tự bao gồm chứng khoán và bảo hiểm. Mặc dù đây cũng là những lĩnh vực đi đầu trong việc áp dụng công nghệ cao trong các giao dịch, tuy nhiên việc mở tài khoản, ký kết hợp đồng vẫn phải thực hiện một số bước thủ công, trực tiếp…. Đây sẽ là những trở ngại lớn đối với các nhà đầu tư, khách hàng nhất là trong giai đoạn giãn cách xã hội.

“Với đặc thù riêng, nhu cầu sử dụng chữ ký điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm là rất lớn. Tuy nhiên, việc này hầu hết mới chỉ được thực hiện một chiều, ví dụ như doanh nghiệp xuất hóa đơn điện tử hay cấp giấy chứng nhận bảo hiểm thì rất thuận lợi, nhưng trong những hợp đồng mang tính 2 chiều với khách hàng cá nhân thì còn rất nhiều khó khăn”, ông Nghiêm Xuân Thái - Phó Tổng Giám đốc bảo hiểm PTI cho biết.

Hội thảo trực tuyến Chữ ký số cá nhân - Đón đầu cơ hội cho ngành tài chính – Ngân hàng.

Chữ ký số cá nhân và những cơ hội đi tắt đón đầu

Cũng chia sẻ tại hội thảo, ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết, hiện nay, quá tình chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi mặt của đời sống xã hội. Quyết định số 749/QĐ-TTg về chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến 2025, định hướng đến năm 2030 đã cụ thể các mục tiêu chuyển đổi số, trong đó lấy người dân là trung tâm.

Chính phủ khuyến khích người dân số hóa mọi hoạt động cá nhân, tuy nhiên tới thời điểm hiện nay, vướng mắc lớn nhất trong quá trình số hóa là đa phần người dân chưa có chữ ký số cá nhân vừa đảm bảo tiện lợi, đơn giản mà chi phí hợp lý. Việc phát triển chữ ký số từ xa cho cá nhân sẽ góp phần gỡ bỏ nút thắt quan trọng cuối cùng trong việc số hóa nền kinh tế.

“Hiện Bộ TT&TT cũng đã cấp phép cung cấp dịch vụ chữ ký số từ xa cho 3 doanh nghiệp, trong đó có VNPT. Tôi rất kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ nhanh chóng triển khai mạnh mẽ dịch vụ này trong thời gian tới”, ông Nguyễn Huy Dũng cho biết.

“Từ trước đến nay, nhiều người vẫn có suy nghĩ cái gì tiện thì không an toàn, cái gì an toàn thì không tiện, với chữ ký số cá nhân, chúng ta đang hướng tới việc vừa tiện vừa an toàn. Điều đó được đảm bảo bằng các giải pháp công nghệ cao, bao gồm chữ ký số từ xa”, ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia (Bộ TTT&TT) chia sẻ về giải pháp ký số này.

Theo ông Nghĩa, để được cấp phép cung cấp dịch vụ ký số từ xa, tất cả các doanh nghiệp đều phải trải qua những khâu thẩm định nghiêm ngặt từ cơ quan chức năng nên khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng dịch vụ.

"Khác biệt với giải pháp ký số thông thường sử dụng USB Token, khóa bí mật của chữ ký số từ xa SmartCA được lưu trữ tại trung tâm của nhà cung cấp. Tuy nhiên,việc kích hoạt khóa này lại trải qua những khâu rất chặt chẽ. Chắc chắn ngay cả tổ chức cung cấp dịch vụ ký số từ xa cũng không thể kích hoạt hộ hay ký hộ khách hàng được”, ông Nghĩa nhấn mạnh.