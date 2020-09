Tháo dỡ một điểm dừng chân 'mọc' trên đá nham thạch ngàn năm ở Lý Sơn

(VTC News) - Từ ngày 24/9, phố cổ Hội An bắt đầu đón khách tham quan trở lại sau thời gian đóng cửa vì dịch COVID-19 và địa phương này sẽ giảm 50% giá vé suốt hơn 1 tháng.

(VTC News) - Dự báo đêm 22/9, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh ở Bắc Bộ gây mưa vừa, có nơi mưa rất to, từ ngày mai trời chuyển mát.

(VTC News) - Vì đường sá sạt lở, trong đêm, 16 thanh niên thay phiên nhau khiêng bộ thiếu nữ bị viêm đại tràng co thắt vượt gần 40 cây số đi cấp cứu.

(VTC News) - Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Quốc Vương - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.