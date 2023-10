Thảo An - Thương hiệu thảo dược cho phái đẹp

(VTC News) -

Ngày nay, các sản phẩm chăm sóc cơ thể có nguồn gốc từ thiên nhiên, các loại thảo mộc vì vậy cũng ngày càng nhận được sự quan tâm của người dùng, đặc biệt là chị em phụ nữ. Vì vậy, thương hiệu thảo dược Thảo An không ngừng nỗ lực để nghiên cứu, sản xuất ra những sản phẩm chăm sóc có thành phần nguồn gốc từ thảo dược tự nhiên đến khách hàng.

Xu hướng sử dụng các sản phẩm làm đẹp từ thiên nhiên

Theo báo cáo về thị trường tiêu dùng tại Việt Nam, nhu cầu về các sản phẩm chăm sóc cơ thể thiên nhiên đang có xu hướng tăng cao. Nếu như trước đây, các công nghệ làm đẹp hiện đại yêu thích các loại hóa, mỹ phẩm nhờ những hiệu quả nhanh chóng mà chúng mang đến thì gần đây, xu hướng chăm sóc sức khỏe, làm đẹp bằng nguyên liệu tự nhiên, thuần khiết như các loại thảo mộc, trái cây,... không qua xử lý hóa chất được nhiều người tin dùng.

Ưu điểm của các sản phẩm tại Thảo An chính là khả năng tương thích với nhiều người dùng, chỉ số an toàn cao. Các sản phẩm chính tại đây có thể kể đến như dầu gội thảo mộc, dầu gội phủ bạc, xà bông thảo mộc, sữa rửa mặt, nước dưỡng tóc,... Với nguồn gốc dưỡng chất từ tự nhiên, các sản phẩm của Thảo An khiến khách hàng yên tâm và hài lòng khi sử dụng.

Sản phẩm chăm sóc cơ thể tại Thảo An không qua xử lý hóa học, không chứa các thành phần tổng hợp nhân tạo nên rất an toàn cho làn da, kể cả những làn da nhạy cảm.

Dược liệu Thảo An mang lại vẻ đẹp bền vững

Với tiêu chí mang lại cho người dùng Việt những sản phẩm thân thiện với môi trường, hiệu quả và an toàn tuyệt đối trong quá trình sử dụng, Thảo An không ngừng nghiên cứu, đưa ra sản phẩm có chiết xuất 100% từ thiên nhiên nhằm phù hợp với tiêu chí mà thương hiệu đã đề ra ngay từ đầu.

Hiện, thương hiệu sở hữu hơn 1000 ha vườn nguyên liệu tại khu vực miền Bắc nhằm đáp ứng công suất sản xuất cho nhà máy. Tất cả các nguyên liệu thảo dược đều được chăm sóc, kiểm định thường xuyên về chất lượng trước khi thu hoạch đưa vào dây chuyền sản xuất.

Thảo An tự hào là một trong những đơn vị cung ứng sản phẩm từ thảo dược thiên nhiên, giúp người tiêu dùng tiếp cận được những sản phẩm an toàn, chất lượng đảm bảo. Tất cả các sản phẩm tại Thảo An đều được sản xuất dựa trên công thức chuẩn, đảm bảo an toàn cho người dùng và đặc biệt là các thành phần được chiết xuất từ các loại cây cỏ, hoa lá thảo dược được trồng tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ Công ty TNHH Thương Mại Thảo An Phát Địa chỉ : Số 2, Ngách 215/8/12 Đường Trâu Quỳ, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia lâm, Hà Nội. Hotline : 0979.68.11.66 Kinh doanh : 0879.582.282 Email : [email protected] Website : https://thaoanphat.vn Fanpage : https://www.facebook.com/thaoanvietnam Tiktok : https://www.tiktok.com/@thaoanphat