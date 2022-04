Thành viên Viện Hàn lâm: Will Smith nên trả tượng vàng Oscar

(VTC News) -

Chia sẻ với Variety, tài tử Harry Lennix, thành viên Viện Hàn lâm cho rằng quyết định của Viện Hàn lâm cấm Will Smith tham gia các lễ trao giải và sự kiện Oscar trong 10 năm là "vô thưởng vô phạt", thể hiện sự nông cạn ở Hollywood.

Tài tử gạo cội Harry Lennix, thành viên Viện Hàn lâm.

Ông cũng cho rằng tại thời điểm này, người duy nhất có thể cứu vãn danh tiếng của giải thưởng Oscar chính là Will Smith. Harry Lennix nói: "Anh ấy phải hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của hành vi mà mình đã gây nên: tát Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải Oscar được phát sóng trực tiếp. Cú đánh đối với Chris Rock cũng chính là tát vào mặt của hàng triệu người theo dõi lễ trao giải thưởng danh giá", ông nói.

"Smith cần nhanh chóng trả lại tượng vàng cho Viện Hàn lâm và công khai điều gì đó có ý nghĩa. Với sự tôn trọng dành cho Oscar suốt 94 năm qua, lương tâm tôi không chấp nhận điều đó", tài tử "Man of Steel" nhấn mạnh

Nam diễn viên 57 tuổi cho rằng có rất nhiều điều đáng lo ngại sau cái tát của Will Smith, đặc biệt việc ngôi sao "King Richard" né tránh trách nhiệm cùng lỗi sai cá nhân trong bài phát biểu nhận giải thưởng "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất". Nỗ lực giải thích hành động trước đó của Will càng khiến sự việc trở nên trầm trọng. Ngôi sao gạo cội cũng tỏ ra bất ngờ khi nhiều nghệ sĩ tên tuổi tỏ thái độ đồng tình với hành động của Will Smith sau khi sự việc xảy đến. Ông cũng cho rằng quyết định gây sốc không kém của Viện Hàn lâm là không đuổi Will Smith khỏi buổi lễ.

Chỉ một cái tát, Will Smith đã tạo ra một cuộc khủng hoảng cho Viện Hàn lâm Khoa học & Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ. "Vụ việc tạo ra chấn động mạnh đến những chuẩn mực xã hội, đạo đức quốc gia, trong lòng mỗi chúng ta đến khi được bù đắp bằng một hành động thích đáng nào đó. Vết nhơ này đối với Viện Hàn lâm không thể dễ dàng xoá bỏ. Điều cần thiết duy nhất là Smith phải tự nguyện trả lại giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc để chuộc lỗi", Harry Lennix nói.

Ngày 8/4, Viện Hàn lâm ra quyết định kỷ luật Will Smith, cấm nam diễn viên đến các sự kiện của tổ chức trong vòng 10 năm. Trước đó, Will Smith cũng xin rút tư cách thành viên AMPAS vào ngày 1/4. "Tôi tôn trọng và chấp nhận mọi quyết định của Viện Hàn lâm", Will Smith cho biết.

Will Smith hiện đang phải mặt làn sóng tẩy chay từ Hollywood. Hàng loạt dự án liên quan đến ngôi sao nổi tiếng đều bị tạm dừng, trong đó có "Fast and Loose" và bộ phim tiểu sử về cuộc đời của anh.