Thành viên của Masan hút thêm 350 triệu USD vốn từ quỹ đầu tư nước ngoài

CTCP Tập đoàn Masan (Mã: MSN) mới công bố ký kết giao dịch với nhóm các nhà đầu tư bao gồm TPG, Platinum Orchid (thuộc sở hữu của Quỹ đầu tư Quốc gia Abu Dhabi) (ADIA) và SeaTown Master Fund (do công ty con của Temasek Holdings - thuộc chính phủ Singapore quản lý) cho khoản đầu tư 350 triệu USD vào CTCP The CrownX (TCX). Giao dịch khép lại vòng huy động vốn cuối cùng vào hệ sinh thái TCX.

Được thành lập vào nửa đầu năm 2020, đến nay hệ sinh thái này đã thu hút nguồn vốn hơn 1,5 tỷ USD từ các nhà đầu tư hàng đầu thế giới.

Sau giao dịch, The CrownX được định giá 8,2 tỷ USD cho 100% vốn chủ sở hữu, tương đương giá mỗi cổ phần là 105 USD (xấp xỉ 2,41 triệu đồng). Mức định giá này cho thấy giá trị The CrownX đã tăng 12% so với vòng huy động vốn trước đó.

Tỷ lệ sở hữu của Masan tại The CrownX sau giao dịch này là 81,4%. Công ty có kế hoạch sử dụng khoản huy động vốn này để đầu tư vào các sáng kiến thúc đẩy tăng trưởng và mua lại cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu.

Mini-mall là mô hình độc đáo tích hợp các tiện ích đa dạng, đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng thiết yếu hằng ngày từ offline đến online. Mô hình này sẽ giúp The CrownX thu hút khách hàng hiệu quả hơn với chi phí tối ưu.

Masan tin rằng yếu tố thay đổi cuộc chơi trong thời gian tới sẽ là cung cấp các giải pháp fin-tech bằng cách tận dụng cơ sở khách hàng thân thiết, trong đó mạng di động Reddi là nền tảng cốt lõi. Hiện nay, các giải pháp fin-tech như "mua trước trả sau" vẫn chưa đáp ứng đúng mức và đầy đủ cho đông đảo người tiêu dùng.

Tổng Giám đốc Masan Group, ông Danny Le cho biết: "Trong hơn 7 năm qua, Masan đã hoạch định tầm nhìn chiến lược Point of Life. Thỏa thuận hợp tác với TPG, ADIA và SeaTown một lần nữa khẳng định khả năng hiện thực hóa chiến lược này của Masan. Hiện nay, chúng tôi đã hoàn tất huy động vốn tại The CrownX và sẽ tập trung tăng tốc mở rộng nền tảng Point of Life tích hợp offline và online trên toàn quốc. Chúng tôi đặt mục tiêu sẽ IPO The CrownX trên sàn chứng khoán quốc tế vào năm 2023 – 2024 với 3 KPIs chủ chốt: Tăng thị phần trong chi tiêu tiêu dùng bằng cách mở rộng hệ thống; Số hóa toàn bộ nền tảng để trở thành công ty tiêu dùng công nghệ; Đạt biên lợi nhuận hai chữ số".

Việc thực thi các kế hoạch trên phụ thuộc vào các phê duyệt phù hợp theo điều lệ của doanh nghiệp và quy định pháp luật hiện hành. Credit Suisse (Singapore) Limited đóng vai trò là đơn vị tư vấn tài chính độc quyền cho Masan Group trong Giao dịch này.