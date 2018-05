Thành tích học tập 'khủng' của nam sinh lớp Trinh sát - Học viện ANND

(VTC News) - Nam sinh Trần Trung Dũng (Học viện An ninh nhân dân) được biết đến là nam sinh có nhiều thành tích học tập, tham gia và giành được giải thưởng cao trong các kỳ thi Olympic.

Đam mê Toán và tiếng Anh

Trần Trung Dũng (1998) là một trong những gương mặt tiêu biểu của Học viện An ninh nhân dân (ANND). Nhắc đến nam sinh Trung Dũng là nhắc đến hình ảnh một chàng sinh viên lớp Trinh sát chất lượng cao có thành tích học tập “đỉnh”.

Chàng trai tài năng Trần Trung Dũng.

Sau gần 2 năm học tập và rèn luyện tại Học viện ANND, Dũng thấy đây là ngôi trường phù hợp để phát triển bản thân.

“Học tại đây, sinh viên vừa được học nhiều nhóm, ngành khoa học khác nhau, từ các môn khoa học cơ bản, khoa học pháp lý, khoa học xã hội nhân văn, lý luận chính trị đến các môn khoa học nghiệp vụ. Không chỉ vậy, thầy cô giáo ở đây còn dạy sinh viên các kỹ năng, kiến thức về võ thuật, quốc phòng, thể dục, thể thao. Đặc biệt, rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, tư tưởng, phong cách, lối sống, bản lĩnh người công an cách mệnh cho sinh viên”, Dũng cho hay.

Nhìn lại chặng đường hơn hai năm học tập và rèn luyện tại Học viện ANND, chàng trai Nam Định này luôn mong muốn sẽ có thêm cơ hội để đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển và thành tích của trường cũng như của ngành Công an.

Dũng học giỏi toàn diện tất cả các môn. Ngoài các giải thưởng, cậu còn khiến thầy cô, bạn bè không ngớt lời khen ngợi với khả năng nói tiếng Anh.

Dũng không ngừng học tập tốt và cố gắng cống hiến hết mình cho sự phát triển và thành tích chung của học viện ANND nói riêng và của ngành Công an nói chung.

Chàng trai này dành trọn niềm đam mê cho môn Toán và tiếng Anh. Dũng cho biết, từ khi học lớp 4, cậu đã rất thích học Toán. Bố mẹ là người truyền cảm hứng để học môn này.

Còn về môn tiếng Anh, từ năm học lớp 7, chàng trai đã có niềm đam mê với môn học. Khi đó, Dũng thường xem phim hoạt hình và hành động Mỹ như Spiderman, The Amazing Spiderman, The Avengers, Captain America, Ice Age, Madagascar... Những lúc xem phim, cậu chỉ muốn học tốt ngoại ngữ để hiểu và phát âm tốt như các nhân vật trong phim.

Khi được hỏi về phương pháp học đạt hiệu quả, chàng trai cho biết: “Phương pháp học chung của mình là luôn chú ý lắng nghe, tiếp thu kiến thức thầy cô truyền dạy trên lớp. Đồng thời, mình dành thời gian nghiên cứu giáo trình, sách, tài liệu tham khảo và tích cực, chủ động tự học, tự nghiên cứu.

Dũng cho biết thêm: “Đối với môn tiếng Anh, mình áp dụng phương pháp tăng cường tự học, tự đọc thêm các sách chuyên khảo của các đại học uy tín như Cambridge, Oxford... Ngoài ra, mình còn tích cực ôn tập, luyện tập các kỹ năng đọc, viết, nghe và nói một cách thường xuyên, liên tục.

Còn với môn Toán, đây không phải là môn trong chương trình học chính của mình. Tuy nhiên, với niềm đam mê môn học này, những lúc rảnh rỗi mình luôn dành thời gian để giải một số bài toán nhằm tăng cường khả năng tư duy logic”.

Sau mỗi lần thất bại, chàng trai này luôn suy ngẫm và tìm ra nguyên nhân vì sao chưa đạt được, nếu là do trở ngại khách quan không thể khắc phục thì cậu sẽ cố gắng làm quen với nó, còn nếu là do bản thân, cậu sẽ tìm cách hoàn thiện bản thân hơn.

Từ khi còn là học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định), chàng trai này từng tham gia và giành nhiều giải thưởng cao trong các kỳ thi Olympic.

“Nhìn vào những thành tích đạt được, mình không coi đó là lý do để cho phép bản thân tự hài lòng, tự cao, tự đại, mà coi đó là động lực để tiếp tục phấn đấu đạt được những thành tích tốt hơn nữa”, Dũng nói.

Giành nhiều giải thưởng Olympic

Thành tích học tập của Dũng thuộc loại “đỉnh”. Cậu cũng khiến nhiều người nể phục khi tham gia và giành nhiều giải thưởng trong các kỳ thi Olympic.

Từ năm lớp 9 đến thời điểm hiện tại, Trung Dũng tham gia và giành được nhiều giải thưởng cao trong các kỳ thi Olympic Toán và tiếng Anh.

Gần đây nhất, Dũng giành giải Nhất cuộc thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc lần thứ 26 năm 2018.

Khi biết giành giải Nhất cuộc thi này, Dũng rất vui nhưng không quá bất ngờ vì sau khi hoàn thành bài thi, cậu cũng dự tính được khá chắc chắn điểm số mình có thể sẽ đạt được.

Cậu cho biết, đội thi môn Giải tích gồm 9 thành viên, hầu hết đều là sinh viên các lớp chuyên ngành Công nghệ thông tin và An toàn thông tin. Duy nhất, chỉ có ba bạn học viên lớp Dũng trong đội thi là không chuyên ngành Tin học.

Trung Dũng chia sẻ: “Mình đã chuẩn bị cho kỳ thi này bằng cách ôn tập và làm nhiều đề thi cũng như bài toán đề xuất cho các kỳ thi Olympic những năm trước (từ 2013 trở lại đây). Năm ngoái, mình đã đạt giải Nhì cuộc thi này nên mục tiêu năm nay là phải đạt giải Nhất”.

Đam mê học Toán và tiếng Anh nên trước khi vào Học viện ANND, Dũng đã tìm hiểu kỹ xem học viện có tổ chức cho sinh viên trong trường tham gia vào các cuộc thi Toán, tiếng Anh cấp học viện, cấp Quốc gia hay quốc tế không.

“Mình phấn khởi khi thấy học viện có tổ chức và triển khai cho sinh viên tham gia rất nhiều các kỳ thi về ngoại ngữ, Toán học, Tin học như kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, thi lập trình viên quốc tế, Olympic tiếng Anh cấp khu vực và Quốc gia”, Dũng nói.

Trần Trung Dũng luôn tự trau dồi kiến thức và khả năng toán học để không bị mai một, luôn trong tâm thế chuẩn bị dần cho cuộc thi này ngay từ năm thứ nhất đại học.

Được sự hướng dẫn, thông báo của các thầy cô khoa Toán - Tin, Học viện ANND, ngay từ năm thứ nhất, Trung Dũng đã tham gia cuộc thi Olympic Toán học sinh viên Học viện ANND lần I năm 2017 và đạt giải Nhất của cuộc thi.

Tiếp đến, cậu vào đội tuyển của trường tham dự kỳ thi cấp Quốc gia nhưng chỉ đạt giải Nhì.

Năm nay, Dũng đã có thêm kinh nghiệm và khát khao chiến thắng. Vì vậy, cậu đã cố gắng rất nhiều để giành giải Nhất cuộc thi.

Dũng dự định sau cuộc thi, sẽ tạm thời dừng việc học toán một thời gian để chú tâm và các học phần chính trị, pháp luật và các học phần khác.

“Hiện tại, mình mơ ước được phát huy và sử dụng khả năng trí tuệ của bản thân đóng góp cho sự phát triển của lý luận Khoa học Công an và các ngành khoa học pháp lý. Điều này nhằm góp phần phục vụ cho công cuộc bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội cũng như bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân”, chàng trai bày tỏ.

Thành tích “khủng” của chàng thủ khoa Trần Trung Dũng Lớp 9: - Giải Ba cuộc thi Giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh - Giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi môn toán cấp tỉnh - Giải Nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh - Giải Nhất cuộc thi Olympic tiếng Anh trên mạng Internet cấp tỉnh - Huy chương Đồng Olympic tiếng Anh trên mạng Internet cấp Quốc gia Lớp 10: - Huy chương Vàng Olympic toán học Hà Nội mở rộng (Olympic giải Toán bằng tiếng Anh). Lớp 11: - Giải Nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh - Huy chương Vàng Olympic tài năng tiếng Anh cấp Quốc gia (OTE) - Giải Nhất cuộc thi Olympic tiếng Anh trên mạng Internet cấp tỉnh - Giải Khuyến khích cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia môn tiếng Anh Lớp 12: - Giải Nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia môn Toán - Thủ khoa toàn quốc khối A01 trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016. Cấp Đại học: - Giải Nhất Olympic Toán học sinh viên Học viện ANND lần I năm 2017 - Giải Nhì Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc năm 2017 - Giải Nhất Olympic tiếng Anh chuyên toàn miền Bắc năm 2017 - Giải Nhất Olympic tiếng Anh chuyên toàn quốc năm 2017 - Giải Nhất Olympic tiếng Anh cấp Học viện lần III năm 2017 - Đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt cấp Bộ Công an" năm học 2016-2017. - Giải Nhất tập thể cuộc thi viết bài tìm hiểu "Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" cấp học viện năm 2017. - Giải Nhì cuộc thi Olympic Toán học sinh viên Học viện ANND lần 2 năm 2018 - Giải Nhất cuộc thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc năm 2018. - Nhiều bài báo đăng trên các tạp chí khoa học: Toán học tuổi trẻ và các tạp chí chuyên ngành khác Các bằng khen, giấy khen: - 2 Bằng khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND về thành tích xuất sắc trong cuộc thi Olympic Toán học sinh viên và tiếng Anh chuyên toàn quốc. - 4 Giấy khen của Giám đốc Học viện ANND về sinh viên đạt thành tích tốt trong học tập và trong các hội thi. - 1 Giấy khen của Đoàn Thanh niên Tổng cục Chính trị CAND về đạt thành tích xuất sắc trong tháng Thanh niên. - Bằng khen của Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam về đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc năm 2017. - Bằng khen của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về thành tích xuất sắc trong cuộc thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc năm 2018.

>>> Đọc thêm: 4 giảng viên xuất sắc nhất Học viện An ninh nhân dân 2018

(Ảnh: NVCC)

Lưu Ly