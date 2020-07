Thanh Sơn, Diễm My 9X và Thùy Anh kể chuyện tình tay ba

Nếu trong phim, nhân vật Phan Hoàng Linh của Diễm My chưa làm rõ chuyện tình cảm với Sơn thì bộ ảnh lại mang một màu sắc khác. Trong concept bộ ảnh, Diễm My và Thanh Sơn rơi vào lưới tình say đắm nhưng gặp phải sự cản trở của người em gái mà cô rất thương. Kể từ đó, mối quan hệ tay ba có những lúc rơi vào trạng thái đầy ngột ngạt, mệt mỏi, bức bối. Diễm My 9X rất khổ sở khi phải lựa chọn giữa tình yêu và tình thân. Một bên là mối lương duyên sâu nặng không thể rời, một bên là cô em gái nhỏ dại, mong manh, Diễm My phải đấu tranh để em gái hiểu rằng tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu từ một phía, nếu cô có từ bỏ người yêu thì em và người đó cũng không thể bên nhau.