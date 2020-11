Thành phố Sydney trải qua những ngày nóng nhất trong 80 năm

Hôm nay (28/11), người dân tại bang New South Wales của Australia đang phải chịu đợt nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tại một số khu vực nằm sâu trong đất liền được dự báo sẽ lên đến 45 độ C.

Hôm nay và ngày mai (29/11), thủ phủ Sydney của bang New South Wales sẽ có 2 ngày nóng nhất trong vòng 80 năm qua. Chính quyền địa phương đã ban hành cảnh báo cháy đối với một số khu vực, trong đó có Sydney, nơi đang có nguy cơ cháy rất cao.

Người dân Sydney đổ dồn đến các bãi biển để tránh nóng. (Ảnh: 9News)

Nắng nóng vào những ngày cuối tuần là lý do để rất nhiều người dân đổ về các bãi biển. Mặc dù đã vài tuần liên tiếp không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng động nhưng nguy cơ đông người tập trung ở bãi biển buộc chính quyền bang New South Wales phải đưa ra cảnh báo kêu gọi người đi tắm biển giữ khoảng cách với những người xung quanh “bằng chiều dài của 1 chiếc khăn tắm” để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Theo cơ quan khí tượng địa phương, nắng nóng vào thời điểm mùa hè là bình thường nhưng đợt nắng nóng này kéo dài đến thứ Năm tuần sau (3/12) sẽ khiến nhiều khu vực dân cư cảm thấy ngột ngạt.

Chuyên gia khí tượng Jonathan How cho biết, các bang nằm ở bờ Đông Australia đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhất trong 1 thập kỷ trở lại đây. Từ chiều nay, khối khí nóng bắt đầu di chuyển về phía Đông, khiến nhiệt độ tại một số khu vực thuộc phía Bắc của bang New South Wales và phía Nam của bang Queensland tiếp tục tăng, trong đó có nơi sẽ đạt mức nhiệt kỷ lục là 48 độ C. Những cơn gió rất mạnh và nóng từ sa mạc sẽ làm tăng nguy cơ hỏa hoạn trong hôm nay.

Trước đó, vào hôm qua (27/11), mức nhiệt cao nhất ghi nhận tại khu vực phía Tây của bang Queensland là 46,5 độ C và một địa điểm tại bang Nam Australia có mức nhiệt thấp hơn nhưng cũng đạt 46,4 độ C.